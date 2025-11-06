Kukába vágta a kutyatetemeket az állatkínzó, most bűnhődnie kell tettéért

November 5-én este állatvédők jelentették be a hevesi rendőrkapitányságon, hogy a város külterületén egy telephelyen egy férfi több kutyát bántalmazott, majd egy hulladéktárolóba tette őket. Mindennek szemtanúi is voltak – számol be a Police.hu. Ezután a kapitányság járőrei a bűnügyi szemlebizottsággal kiegészülve helyszíni szemlét tartottak, és

négy állat tetemét találták meg, a telepen lévő további 58 ebet pedig állatvédő szervezeteknek adták át.

A rendőrök előállítottak egy ott dolgozó, 46 éves hevesi férfit, akit állatkínzás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki.

Ovádi Péter kormánybiztos (Fotó: Közös Ügyünk Az Állatvédelem Alapítvány)

Szigorodott az állatvédelmi törvény

Júniusban fogadta el az Országgyűlés az állatvédelmet érintő jogszabályok újabb szigorítását.

Az új szabályok szerint meghatározott kor előtt anyjuktól leválasztott kölykök külföldre vitele bűncselekménynek minősül.

Amennyiben az állatkínzást állatmenhely vagy ebrendészeti telep működtetésével összefüggésben követik el, az súlyosabb büntetést von maga után.

Tilos élő állat társaságában koldulni.

Tilos élő állatot nyereményjáték díjaként kisorsolni.

Az állatvédelmi eljárások során a hatóságok könnyebben és gyorsabban rendezhetik a bántalmazott állatok sorsát.

A hatóság eltilthatja az állattartót az állattartástól, ameddig az előírt állatvédelmi képzést nem teljesíti.

Az állatvédelmi ismeretterjesztés érdekében rendeletben állapítják meg az állatvédelmi képzés és oktatás részletes szabályait.

A szigorítás előtt 2021-ben módosultak az állatvédelmet érintő jogszabályok.

A jogszabálymódosítás értelmében az ebrendészeti telepen vagy menhelyen elkövetett állatkínzás minősített esetnek fog számítani

– mondta a Magyar Nemzetnek még nyáron Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos.

Megújult a Gazdijogsi

A Gazdijogsi Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni – közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával, Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg. Felidézték, hogy

a Gazdijogsi program 2021-ben indult az Agrárminisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és az Állatorvostudományi Egyetem közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy segítse a felelős kutyatartás elterjedését Magyarországon.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos bejelentette: a Gazdijogsi program az egyetlen törvény által létrehozott állatvédelmi alapítvány, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány gondozásában működik tovább. Vetter Szilvia, az alapítvány elnöke hozzátette: a Gazdijogsi célja, hogy minden jelenlegi és leendő gazdi átfogó, közérthető tudást szerezzen kedvence tartásáról, neveléséről, egészségéről és jóllétéről.

Az új tartalmak között megtalálható a tíz fejezetre bővített kutyajogsi, a haladó szintű, több mint 250 oldalas kutyajogsi pro, valamint hamarosan érkezik a macskajogsi és a macskajogsi pro is.

Minden tananyag térítésmentesen, online elérhető, és önellenőrző teszttel zárul, amely sikeres teljesítés esetén névre szóló oklevelet biztosít.