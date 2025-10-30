állatvédelmi témahétOvádi Péterállatvédelem

Ovádi Péter: Európa legnagyobb állatvédelmi oktatási programja a miénk

– Háromszázezer példányban készítettük el az Állatbarát Hős útlevelet, amelyet az állatvédelmi témahéten részt vevő gyerekek kezébe juttatunk el – mondta Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzetnek. Idén rekordszámú részvétel mellett szervezték meg a rendezvényt. A program célja, hogy egy olyan generáció nőjön fel, amelynek az állatvédelem már a fogalom. Az állatvédelmi témahét igazi sikertörténet: Európa legnagyobb állatvédelmi oktatási programjává nőtte ki magát a 360 ezer résztvevővel.

Nagy Orsolya
2025. 10. 30. 5:31
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Európában a legnagyobb állatvédelmi oktatási programmá nőtte ki magát az állatvédelmi témahét, más országban nincs ehhez hasonló program és talán erre lehetünk a legbüszkébbek. 

Százezer diákkal indultunk, most már 360 ezer fölött jár a programban résztvevők száma 

– mondta a Magyar Nemzetnek Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos. A fideszes országgyűlési képviselő elmondta: hogy három évvel ezelőtt indították el az edukációs programot az volt a cél, hogy a gyerekre fókuszáljanak, mert ők a jövő állattartói.

Ovádi Péter kormánybiztos Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány
Ovádi Péter kormánybiztos. Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

– A mostani felnőtt generációk nem kapták meg az állatvédelemmel kapcsolatos oktatást, és ez nagyon hiányzik a társadalomból. Mi azt szeretnénk, hogy egy olyan generáció nőjön fel, amelynek az állatvédelem már fogalom. Természetesen ilyenkor a gyermekektől kell ezt indítanunk, és azért is hoztuk létre az állatvédelmi témahetet, hogy az óvodákba, iskolákba és középiskolákba is elvigyük az állatvédelem hírét, és azt is elmondjuk, mennyire fontos az, hogy az állatvédelemmel és a felelős állattartással foglalkozzunk – idézte fel Ovádi Péter. A kormánybiztos külön köszönetet mondott a pedagógusoknak, mert ők az első évtől a program szövetségesei, akik viszik ennek a programnak a hírét.

– A program lezárultával megkérdezzük, hogy min kellene változtatni, vagy mi az, amit esetleg ők hiányoltak ebből a programból. Az állatvédelmi témahét úgy működik, hogy 

mi adunk egy alapvázat, és azt bővítik ki, vagy teljes egészében azt oktatják a pedagógusok. 

 Ebből is látszik, hogy a társadalom az állatvédelem mellett van, hiszen ezt a hetet nemcsak a diákok, nemcsak a pedagógusok várják, hanem a szülők is – hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette: a diákok is tudják edukálni a felnőtteket, például amikor otthon a gyerekek megkérdezik, hogy a társállatban van-e chip vagy az ivartalanítás fontosságáról beszélgetnek a felnőttekkel.

– Egy ilyen hét után az is megeshet, hogy a gyermek ebben a témában jártasabb lesz a felnőtteknél – hangsúlyozta Ovádi Péter, aki elárulta: több, mint 2000 oktatási és köznevelési intézmény jelentkezett a programba. 

A témahét programját és oktatási anyagait korosztályokra bontották. 

Koska Hedvig, a program projektvezetője a témában jártas szakemberekkel szabályozta, hogy melyik korosztálynak milyen állatvédelmi oktatás kínáljanak fel.

– Egy óvodás gyereknél még nem arról beszélünk, hogy milyen fontos az ivartalanítás, de az iskolákban ez már a program része. 

A felelős állattartásba beletartozik az ivartalanítás: a túlszaporulat ugyanis csak úgy oldható meg, ha ivartalanítva vannak a társállatok. 

Arról is beszélünk, hogy lehetőleg menhelyről fogadjunk örökbe vagy ellenőrzött tenyésztőtől vásároljunk – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Ovádi kitért arra, idén először több mint 300 ezer példányban Állatbarát Hős útlevelet juttattak el minden résztvevőnek. Ezáltal a gyermekek megismerhetik a felelős állattartás alapvető szabályait, valódi élményeken keresztül válhatnak állatbarát hősökké.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Ovádi Péter (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu