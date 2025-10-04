Idén egymilliárd forint jut az állatvédő szervezeteknek

Az állatvédelem nem egy pillanatnyi hóbort, hanem szilárd elköteleződés egy életforma mellett – emelte ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton, a budapesti Rex Állatszigetnek az állatok világnapja alkalmából szervezett rendezvényén.

Zsigmond Barna Pál beszédében hangsúlyozta, hogy az állatok világnapján „valójában magát az életet ünnepeljük”.

Minden alkalommal, amikor segítünk egy bajba jutott élőlényen, egy kicsit jobbá tesszük a világot és önmagunkat is

– fogalmazott, majd úgy folytatta: aki képes egy védtelen állatot szeretettel, törődéssel gondozni, az képes felelősséget vállalni a közösségért is.

Elmondta, hogy 2024-ben minden hatodik 1 százalékos személyi jövedelemadó felajánlás állatvédelmi szervezethez került. Hozzátette, a magyar kormány is azon dolgozik, hogy az állatvédelem elfoglalhassa méltó helyét Magyarországon. Felidézte:

2020-ban külön miniszteri biztost neveztek ki a szakterület felelősévé, aki 2022 óta már kormánybiztosként dolgozik az állatvédelem ügyén.

2021 novemberében az Országgyűlés megszavazta a büntető törvénykönyv állatvédelmi tárgyú szigorításait, és 2023 februárjában létrejött a Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány – emlékeztetett, majd rámutatott: a szervezet előtt nem kisebb feladat áll, mint az állatvédelem fejlesztésével kapcsolatos feladatok hatékony ellátásának támogatása, továbbá az állattartás felelősségének tudatosítása a jelen és a jövő nemzedékeiben.

Hazánkban közel 600 civil szervezet foglalkozik az állatvédelemmel, anyagi és erkölcsi megbecsülésük nem csak kormányzati célkitűzés, hanem kiemelt feladat is egyben

– jelentette ki, majd hozzáfűzte: az idei évben már összesen egymilliárd forintot osztottak szét pályázati formában civil szervezetek között az alapítványon keresztül.

Arra is kitért, hogy a felemelő példák ellenére az állatvédelem területén sok még a tennivaló.

Mivel a mai kor gyermekei formálják a jövőnket, ezért is fontos a tudásukat kiszélesíteni, empatikus készségeiket magasabb szintre emelni, hogy ezáltal megtanulják az etikus állattartást és megértsék az állatvédelem fontosságát

– összegzett Zsigmond Barna Pál.