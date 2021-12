Úszósztárunk olyan hamar legyűrte a Covidot, hogy már versenyez

Még a kazanyi Eb idején derült ki, hogy Burián Katalin koronavírus-tesztje pozitív lett. Ő akkor karanténba került Oroszországban, amelyből csak napokkal a válogatott hazatérése után szabadult. Aztán hamar kiderült, hogy a hazatérők közül sem úszta meg mindenki a fertőzést.

Az Eb után megrendezett országos bajnokságot Milák Kristóf kihagyta, mint utóbb kiderült, azért, mert ő is elkapta a vírust – újra, hiszen tavaly ősszel már megszenvedett vele. Hosszú Katinka ott volt az ob-n, de ő utána jelentett beteget, amivel eldőlt, hogy a december közepi rövidpályás vb-t kihagyja.

Azon egyelőre Milák indulása is kérdéses, mert ugyan szerdán edzésbe állt, a felkészítését irányító Virth Balázs arról számolt be, hogy kéthetes leállás miatt kezdhetik elölről a munkát, így a vb idejére épp csak elérnek a teljes intenzitású edzésekig.

A SzPress Hírszolgálat szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderült, hogy Milák mellett Szabó Szebasztián is megfertőződött a kazanyi Eb után, így már érthető, mért nem indult az ob-n ő sem. A három Eb-aranyat szerző Szabó azonban gyorsabban túltette magát a betegségen, ő a héten nem edzeni kezdett el, hanem a hétvégén már versenyezni fog az ISL eindhoveni fordulójában.

– A november első hetében megrendezett kazanyi rövidpályás Európa-bajnokság után elvégzett teszt mutatott ki pozitív eredményt nálam, a koronavírusos betegségből viszont szerencsére csak annyit éreztem, hogy a szokásosnál kicsit gyorsabban fáradok el, az orrom viszont rendesen bedugult – nyilatkozta Szabó. – Bosszankodtam a kényszerszünet miatt, noha az is igaz, hogy a nagy hajtás után rám fért már a pihenő. Miután kiszabadultam a karanténból, Budapestre mentem, ahol a vizsgálatomat követően visszakaptam a sportorvosi engedélyemet.

– A hétvégén Eindhovenben, az ISL Nemzetközi Úszóliga Play-off versenyén, ahol már csak nyolc csapat méri össze az erejét, és közülük négy jut be a december 3-4-i döntőbe, újra rajthoz állok – folytatta Szebasztián, aki a római székhelyű Aqua Centurions nemzetközi társulatot erősíti. – A kényszerszünet után az edzettségemet nem nevezhetem kifogástalannak, de azt gondolom, hogy a sprintszámokban most is fel tudok villantani valamit a legjobb tudásomból. Menet közben tapasztalom majd, hogy hol a terhelési határ, nem lenne okos dolog túl sokat vállalni. Az 50 és a 100 pillangónak nekirugaszkodok, az 50 gyorsra is felkészülök, a 100 „sprintre” viszont azt mondom, hogy talán igen, ami lehet nem is.

Szabó ennek megfelelően a decemberi vb-n is ott lesz a tervei szerint, amelyen újabb sikereket érhet el: – Ha semmi rossz nem jön közbe, azoktól a számaimtól szeretném a legtöbbet kihozni, amelyekben a kazanyi Európa-bajnokságon győzni tudtam, tehát az 50 és 100 pillangón, valamint az 50 gyorson. A mezőny nyilván sokkal erősebb lesz, mint a kontinensbajnokságon, de ennek a nagyon nehéz esztendő utolsó kihívásának is éremszerzőként szeretnék megfelelni.

