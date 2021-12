Káoszfutamra lenne szükség, hogy Verstappent vasárnap megkoronázzák

– Az autó remekül muzsikált az elmúlt időszakban, valószínűleg most a legjobb az egész idényben, így pilótáink is magabiztosak, nyomhatják, ami a csövön kifér. Ebből erőt meríthetünk az utolsó futamok előtt – mondta a Mercedest irányító Toto Wolff. – Mindannyian izgatottak vagyunk, hiszen a világbajnoki címért harcolunk a szezon zárószakaszában. Ez kiváltság, illetve a rugalmasságunk bizonyítéka, főleg ha azt nézzük, hol álltunk nyár elején. Mindkét pontversenyben nyílt a verseny, a mi célunk egyértelmű.

Újabb hétvége, újabb verseny a Formula–1-ben, az idényben az utolsó előtti, és ahogy azt Wolff a nyilatkozatában megemlítette, a világbajnoki csata aligha lehetne szorosabb. Max Verstappen (Red Bull) nyolc ponttal előzi meg Lewis Hamiltont (Mercedes) az egyéni pontversenyben, míg a konstruktőrök között a németek öt pont előnnyel állnak a Bikák előtt. A holland pilóta fejére akár a vasárnapi Szaúd-arábiai Nagydíj után is felkerülhet a korona. Így lehet Verstappen világbajnok vasárnap:

Verstappen nyer, emellett megfutja a leggyorsabb kört, Hamilton pedig hatodik vagy annál rosszabb helyen végez

Verstappen nyer, Hamilton pedig hetedik vagy annál rosszabb

Verstappen a második és övé a leggyorsabb kör, Hamilton pedig tizedik vagy annál rosszabb

Verstappen második, Hamilton pedig nem szerez pontot.

Ahogy láthattuk, többféle forgatókönyv is létezik, de abban mindegyik megegyezik, hogy Hamilton nem végezhet a hatodik helynél jobb pozíció­ban. Ennek pedig kicsi a valószínűsége, tekintve, hogy a címvédő mindössze kétszer nem fért be a legjobb öt közé ebben az idényben. Ráadásul elképesztő formában van: két második hely után a legutóbbi két futamot ellentmondást nem tűrően nyerte meg. A pálya vonalvezetését látva a szakértők Dzsiddában is Mercedes-fölényt jósolnak, a Red Bullnál viszont nem rezeltek be ettől.

– A korábbi években a fél karunkat odaadtuk volna azért, hogy ilyen helyzetben legyünk a világbajnokság ezen szakaszában. Fenomenális, hogy képesek voltunk harcolni a Mercedesszel és Lewisszal – lelkendezett Christian Horner csapatfőnök. – Az első szaúd-arábiai verseny következik, a pálya fantasztikusnak tűnik. Hatalmas kihívás lesz, és meggyőződésem, hogy rengeteg izgalom vár ránk. Papíron motorigényes pályáról van szó, ami alapján az ember azt gondolná, a Mercedesnek fekszik majd. Ezt feltehetően ők is így gondolják, de nem tudhatjuk, hogy mi fog történni.

Katar után tehát ismét egy új ország neve kerül bele a Formula–1 történelemkönyvébe. A közelmúltban több hír is megjelent arról, hogy a munkálatok lassan haladnak Dzsiddában, és a pálya nem készül el időben, de nem így lett. A vártnál talán kevésbé csillogó környezetben, ám a versenyzők ma megkezdhetik a száguldozást ­Szaúd-Arábiában. A versenynaptár második leghosszabb pályájáról van szó, amely egyben az egyik leggyorsabb is, kanyarokkal teletűzdelve: rekordszámú, 27 van belőlük. Mint legutóbb Katarban, ezúttal is villanyfényes futamot rendeznek, azonban a szabadedzések közül kettőt nappal tartanak, így a csapatoknak nem lesz könnyű dolguk, hogy megtalálják az ideális beállításokat vasárnapra. A pilótákra is nagy küzdelem vár, hiszen utcai pályán versenyeznek, itt rendkívül közel vannak a falak. A koccanások és az ezek miatt kialakuló káosz a vb-címért folytatott csatára is hatással lehet.

A körülmények alapján izgalmas versenyre van kilátás, ennek ellenére a Jeddah Corniche Circuit valószínűleg csak rövid ideig marad a helyszínek között, és 2023-tól a még épülő Kiddija veheti át a rendező szerepét.

A pontverseny állása, pilóták: 1. Verstappen 351,5 pont, 2. Hamilton 343,5, 3. 203. Konstruktőrök: 1. Mercedes 546,5, 2. Red Bull 541,5, 3. Ferrari 297,5.

A hétvége menetrendje:

péntek: 1. szabadedzés, 14.30

2. szabadedzés, 18.00

szombat: 3. szabadedzés, 15.00

időmérő edzés, 18.00

vasárnap: futam, 18.30

Borítókép: Max Verstappen a Belga Nagydíj megnyerése után (Fotó: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)