Két szék között a pad alá eshet a százmilliós csatár

Visszatérve Lukakuhoz, a neves olasz lap, a La Gazetta dello Sport információi szerint az elkeseredett sztárjátékos előző csapata után vágyakozik. Már decemberben elnézést kért az Inter szurkolóitól a távozása módjáért, illetve elárulta nekik, előbb vagy utóbb visszatérne a csapathoz – ezzel persze nem növelte a népszerűségét Londonban, meg is fenyítette nyilatkozatáért a Chelsea.

Lukaku az Interhez való igazolását akadályozhatja, hogy a milánói klub nincs fényes pénzügyi helyzetben, éppen ezért tartott kiárusítást tavaly nyáron, több játékostól és a sikeredzőtől, Antonio Contétól is megvált a költségek csökkentése érdekében. A helyzettel a belga támadó is tisztában van, ezért akár a fizetéscsökkentésbe is belemenne, hogy újra magára ölthesse a kék-fekete mezt.

Jelenleg azonban erre igencsak kicsi az esély, mivel bár az Inter Lukaku tervei között szerepel, ez fordítva nem igaz. Az olasz bajnok a Sassuolo csatárát, Gianluca Scamaccát szerezné meg, akinek a Transfermarkt szerint mindössze 20 millió euró az értéke, de Lukakuhoz hasonlóan ő is tíz gólnál jár az idényben.

Természetesen az Inter tervei is változhatnak, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy Lukaku két szék között a pad alá esett: a Chelsea-nél peremember lett belőle, volt klubjának pedig nem kell.

Borítókép: Romelu Lukaku melegít a Crystal Palace elleni bajnoki előtt (Fotó: EPA/Vince Mignott)