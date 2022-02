Leporolta régi festését a Mercedes, megérkezett a W13

A 2014 óta tartó hibrid érában uralkodó, az elmúlt nyolc idényben az összes konstruktőri címet begyűjtő Mercedes pénteken prezentálta az új idényre épített autóját, a W13-at. A német istálló a tavalyi nagy rivális Red Bull-lal ellentétben a valódi versenygépét mutatta be, de természetesen lesznek további változtatások az autón a jövő heti barcelonai kollektív tesztelés előtt.

A Formula–1-be gyári csapatként 2010-be visszatért Mercedes a hagyományos festését porolta le a 2022-es autója megtervezésekor. Az elmúlt két idényben fekete színben tündökölt a járgányuk, idén viszont ismét ezüst festést kap, az „Ezüstnyíl” elnevezés újra igaz lesz rá.

Bár az előző évad után több pletyka is szárnyra kapott, miszerint Lewis Hamilton nem folytatja a versenyzést, a brit pilóta ott volt a W13 bemutatóján, és újra nekifut a nyolcadik világbajnoki címe megszerzésének. Csapattársa George Russell lesz.

– Izgalmas dolog, hogy új csapattársam lesz, George frissességet hoz a csapatba – mondta 24 éves honfitársáról Hamilton. – Már most érzem a változást a csapatnál, szerintem ez egy érdekes szezon lesz. Mindig pozitív esemény, ha új ember csatlakozik hozzánk. George-nak eddig fantasztikus karrierje volt – nemcsak a Formula–1-be való beilleszkedésére utalok ezzel, hanem arra is, amit az F1-en kívül letett az asztalra. Izgalmas lesz vele dolgozni és látni a fejlődését. Remélhetőleg ugyanabba az irányba hajtunk majd – tette hozzá a hétszeres vb-győztes.

George Russell az elmúlt három évet a Williamsnél töltötte, itt piros sisakfestést használt, új csapatánál azonban feketére vált, mivel úgy érzi, a Mercedes és a piros sisak kombinációja valaki mást illet meg, 2010 és 2012 között ez Michael Schumacher védjegye volt. A fiatal brit számára nem ismeretlen terep a Mercedes garázsa, korábban az istálló junior versenyzője volt.

– Sok embert ismerek a csapatnál, mivel hat-hét évvel ezelőtt kezdtünk el először együtt dolgozni – emlékezett vissza Russell. – Korábban juniorként már dolgoztam Lewisszal. Annak köszönhetően, hogy láttam, ő mi módon végzi a munkáját, továbbá, hogy ott lehettem én is a mérnöki értekezleteken, természetesebbé teszi számomra azt, hogy most a csapattársa lehetek. Szerintem is nagyon izgalmas szezon következik, nemcsak nekünk, hanem úgy általában mindenkinek a Formula–1-ben.

Természetesen Toto Wolff sem hiányozhatott a bemutatóról. A csapatfőnök elmondta, idén szeretnék mindkét világbajnoki címet megszerezni, majd az új masináról is beszélt:

– Nekem minden évben két kedvenc pillanatom van. Az első az, amikor először beindítjuk a motort. Nálunk ez most nagyon korán, már decemberben megtörtént. A második az, amikor összerakják az autót. Az elmúlt napokban néztem ezt a hihetetlen versenygépet, izgalmas volt látni, hogy elkészült a karosszériája. Remélem, akkor is elképesztő lesz, amikor egy óra múlva a pályára gördül.

A Mercedes egy filmforgatás keretén belül Silverstone-ban próbáltatta ki a W13-at.

Borítókép: A Mercedes 2022-es, W13 elnevezésű versenyautója (Forrás: Mercedes)