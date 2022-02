Liu Shaoangék nem maradtak magukra a pekingi olimpián

Az ország még egy bronzot is szerzett Pekingben: a rövid pályás gyorskorcsolyázó, Hanne Desmet 1000 méteren nyert bronzérmével az első belga sportoló lett, aki női versenyszámban dobogóra állhatott a téli olimpián. Mivel azonban 1948-ban az arany mellé ezüst jutott, Belgium nem a valaha volt legjobb téli olimpiáját ünnepelheti.

Új-Zéland viszont mindenképpen.

A déli ország a huszadik században egyetlen téli olimpiai érmet szerzett: 1992-ben, Albertville-ben az alpesisíző Annelise Coberger lett az első déli feltekén született sportoló, aki dobogóra állhatott a téli játékokon, műlesiklásban végzett a második helyen. Azóta a nagy testvér, Ausztrália ellépett Új-Zélandtól, a buckasíző Jakara Anthony már hazája hatodik téli aranyát nyerte Pekingben. A kínai fővárosban viszont megszületett Új-Zéland első és második téli bajnoki címe is: a hódeszkás Zoi Sadowski-Synnott slopestyle-ban nyert, a szabadstílusú síző, Nico Porteous pedig félcsőben lett aranyérmes.

Feje tetejére állt a világ, Nico Porteous Új-Zélandnak szerzett aranyérmet (Fotó: MTI/EPA/Diego Azubel)

Spanyolországnak továbbra is az 1972-es műlesikló arany maradt az egyetlen téli olimpiai győzelme, Pekingben viszont megszerezte első ezüstérmét is az ibériai ország: Queralt Castellet a női hódeszkások félcső versenyszámában lett második. A spanyolok rövid ideig 2002-ben, Salt Lake Cityben is ünnepelhettek, a Németországból honosított Johann Mühlegg három sífutószámban is a leggyorsabb volt, csakhogy doppingvétsége miatt valamennyi eredményét törölték.

Nem járt hasonlóan pórul a honosítással Szlovákia, amelynek az előző három téli olimpiáról hozott egy-egy aranyérmet az orosz születésű sílövő, Anastasiya Kuzmina. Pekingben viszont Petra Vlhová műlesikló sikerével immár otthon született téli bajnoka is van északi szomszédunknak. Szlovénia viszont abszolút értékben is a legjobb téli olimpiáját zárta. A Szocsiban szerzett két aranyéremhez még kettőt tett hozzá az ország, mindkettőt síugrásban, de ezúttal a 2014-es kettő helyett három ezüst (plusz két bronz) erősíti az összmérleget.