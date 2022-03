Egy Szörny a Fradiban, aki a kapusokat is rettegésben tartaná

Anderson Esiti Portugáliában a Leixoes (2013–14) és az Estoril Praia (2014–16), Belgiumban a Gent (2016–19), Görögországban a PAOK (2019–21) csapatában szerepelt, majd a görögöktől kölcsönbe Törökországba került a Göztepéhez (2021–22), mielőtt a Ferencvároshoz igazolt.

– A Szikla becenevet Belgiumban kaptam. Előtte, Portugáliában Tanknak neveztek, amikor pedig a PAOK-hoz kerültem, újra Tanknak hívtak az erőm miatt, de itt emlegettek Szörnyként is. Szóval, a fizikumom miatt elég sok beceneve kaptam. Az edzőteremben nem dolgozom sokat, legalábbis nagy súlyokkal nem. Elsősorban mozgásfejlesztő gyakorlatokat végzek, általános edzést a csapattal együtt, külön egyéni feladatokat nem teszek hozzá. Az erőm a genetikámból jön, természetes fizikum – árulta el Anderson Esiti a Ferencváros honlapján a FradiMédiának nyilatkozva.

A nigériai játékos felidézte pályafutása kezdetét is:

– Az első profi klubom egy kis portugál csapat volt, a Leixoes. Egy ügynök segítségével kerültem oda, aki Nigériában figyelt fel rám. Otthon is egy kis csapatban játszottam, rengeteg utcai, amolyan grundtornán játszottunk, az egyik ilyenen fedeztek fel.

Nem születtem ezüstkanállal a kezemben, a szüleim nagyon keményen dolgoztak, hogy napi háromszor étkezni tudjunk, de mindent megteremtettek, hogy normális gyermekkorom legyen.

Anderson Esiti Portugáliából Belgiumba került, ami mérföldkő a pályafutásában:

– A legjobban Belgiumban éreztem magam, játékosként és emberként is ott fejlődtem a legtöbbet. S rengeteg nemzetközi kupatapasztalatot is szereztem a Gentnél. Az Európa-ligában legyőztük a Tottenhamet, bejutottunk a nyolcaddöntőbe, utána sajnos kiestünk. Fizikálisan rengeteget fejlődtem abban az időben, mert a belga bajnokság megköveteli a kemény fizikumot. Mentálisan ugyancsak mindig a topon kellett lennem, hogy jól tudjak teljesíteni. Sok párharcot nyertem meg, ezért is emlékszem szívesen az ott eltöltött időszakra.

A középpályás fő feladata a védekezés; profi pályafutása első és eddigi egyetlen gólját a török bajnokságban tavaly, a Göztepe színeiben szerezte az Antalyasport ellen.

– Egyáltalán nem zavar, hogy még csak egy gólom van. Teszem a dolgom a pályán, ami főleg védekezés a középpályán, hogy a csapatom ne kapjon gólt. Ha nyerünk, akkor elégedett vagyok. Azért kell még keményebben dolgoznom, hogy a támadófeladatokba is be tudjak segíteni. Az első gólom után szinte megőrültem a pályán, nagyon vártam már.

Szeretném a góllövéssel kibővíteni a játékomat, tudom, hogy képes vagyok rá. Örülnék, ha a Fradiban sikerülne idényenként legalább két-három gólt szereznem.

Esiti a török csapatában együtt játszott a korábban Újpesten is szereplő Obinna Nwobodóval. Honfitársa sokat mesélt neki az NB I-ről és a Fradiról. A videóban azt is elárulta Esiti, hogy beilleszkedésében afrikai csapattársaira, köztük a szintén nigériai Fortune Basseyra támaszkodhat.

Borítókép: Anderson Esiti fő feladata a védekezés a Ferencvárosban (Forrás: Fradi.hu)