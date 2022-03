Jürgen Klopp óvatos: az Inter nem turistáskodni jön Liverpoolba

Kevés csapat tudta tartani a Bajnokok Ligája csoportkörében a lépést a Bayern Münchennel. A németek mellett az Ajax és a Liverpool zárta százszázalékos mérleggel a kupasorozat első szakaszát. Julian Nagelsmann együttese az utóbbi időben viszont kissé megtorpant, és az elmúlt öt találkozójából mindössze kettőt nyert meg. Többek között a Salzburgot sem tudták legyőzni a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán a bajorok, sőt még annak is örülhettek, hogy nem kaptak ki Ausztriában, hiszen Kingsley Coman a 90. percben módosította 1–1-re az eredményt. Persze a formahanyatlás miatt még nem kell temetni a Bayernt, továbbra is a hatszoros BL-győztes számít a párharc esélyesének, már csak azért is, mert osztrák csapat ellen sosem veszítettek, ráadásul a kupasorozatban legutóbbi 12 hazai mérkőzésük közül tizenegyet megnyertek. Klubrekordot döntve az elmúlt 29 mérkőzésen legalább egyszer bevették az ellenfél kapuját. A Salzburgnak pedig idegenben nem megy, mindössze egy diadala van eddig a BL-ben. De ha valamikor, akkor most reménykedhetnek, hogy sikerül kihasználniuk a Bayern pillanatnyi gyengélkedését. Az osztrákok fiatal csillaga, a müncheni születésű Karim Adeyemi szerint is lehet keresnivalójuk nevelőegyesülete ellen.