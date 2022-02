Csak megrángatni tudta az oroszlán bajszát a Salzburg a BL-ben

Hibátlanul, azaz hat megnyert csoportmeccsel a háta mögött érkezett Milánóba a Liverpool. A San Siro ismerős a számára, hiszen a legutóbbi nemzetközi tétmérkőzését ugyanitt játszotta, az AC Milant sikerült legyőznie decemberben. Most a város másik elitcsapata, az Internazionale volt az ellenfele, és Jürgen Klopp menedzser is tudta, nagyon nehéz feladat előtt állnak a játékosai a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A német szakember egyébként négy helyen is megváltoztatta a kezdőcsapatát a legutóbbihoz képest, és helyet kapott benne a súlyos sérüléséből felépült Harvey Elliott, aki 18 évesen és 318 naposan a legfiatalabb Liverpool-kezdőjátékos a BL-történelemben, beleértve a BEK-korszakot is, viszont nem számítva a selejtezőket.

Simone Inzaghi nem számíthatott az eltiltott Nicolo Barella, valamint a sérültek, Robin Gosens, Matías Vecino és Joaquín Correa játékára. Ettől függetlenül felszabadult, jó játékot várt a futballistáitól, mondván, a Liverpool az esélyesebb, ezért nekik nincsen veszíteni valójuk. Ezt meg is kapta abban a formában, hogy az Inter visszahúzódott, igaz, ebben szerepet játszott az angolok erős letámadása is, és a szervezett védekezésből próbált meg ellencsapásokkal veszélyes lenni. Az első nagy helyzetet a vendége így csak a 14. percben tudták kialakítani, ekkor Mané fejelt közelről a nem sokkal a kapu fölé, majd a másik oldalon egy tervezett villanás csaknem vezetéshez juttatta a házigazdákat: a 16. percben Perisic balról érkező beadását Calhanoglu szépen vette le, majd az ötös jobb sarkának a közeléből a keresztlécre bombázta a labdát.

Ezután így telt el az első félidő: a Liverpool nyomott, az Inter védekezett, és olykor ellentámadásokat vezetett, de nagy helyzethez egyikük sem jutott el. A játékrész hajrájában kiszabadult az olasz együttes a szorításból, de ennek nem volt túl nagy jelentősége – ez a 45+2 nem volt elegendő ahhoz, hogy bármelyik csapat eltalálja a kaput.

Fotó: Antonio Calanni

A szünet után egy sokkal lendületesebb, kezdeményezőbb Inter folytatta a játékot, ami szemlátomást meglepte a vendégeket. Védekezniük kellett, és szétesett a játékuk, érthető volt, hogy Jürgen Klopp az 59. percben egyszerre hármat is cserélt. Jobban és veszélyesebben futballozott az olasz csapat, lőtt egy lesgólt, é ebben az időszakban a Liverpool volt kénytelen kontrákra hagyatkozni, és ezek egyike be is jött: a 75. percben Firminho az ötös bal sarkánál a kapunak háttal megcsúsztatta a jobbról érkező labdá, és az a jobb kapufa mellett vágódott a hálóba – 0-1.

A 83. percben el is dőlt a mérkőzés sorsa: egy lefejelt labdánál Szalah eszmélt a leggyorsabban, és 13 méterről, középről laposan a hálóba lőtt – 0-2. Így a Liverpool nem akkor csikarta ki a győzelmet, ráadásul két góllal, amikor jobb volt, lényegében kétszer talált kaput, és mindkettőből gól lett.

A nap másik mérkőzése totónyelven szólva országos kettes volt. A Bayern München a Liverpoolhoz hasonlóan százszázalékosan vette a csoportkört, a legutóbbi 21 idegenben játszott BL-meccsén nem kapott ki, és egyáltalán: nincs egy súlycsoportban házigazdájával, a Salzburggal. A futball azonban erre nincs tekintettel, és a roppant lelkes osztrákok túlélve egy-két bajor helyzetet a 21. percben vezetést szereztek: a kilenc perccel korábban egy sérülés miatt csereként beállt Adamu remek mozdulattal lött kicsit balról, 14 méterről okosan a kapu bal oldalába lőtt – 1-0.

Egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a Salzburg, sőt, közelebb állt az előny növeléséhez, mint a Bayern az egyenlítéshez. Ahogyan az várható volt, a szünetet követően a vendégek nagy fölényt harcoltak ki maguknak, mentek előre a gólért, de a támadásaik kiszámíthatóak voltak a lelkesen védekező osztrákok számára. Ám a percek múlásával erősödött a nyomás, nagy kérdés volt, hogy a hazai csapat bírja-e hiba nélkül. Olykor Köhn kapus nagy bravúrjára is szükség volt az egyenlítés elkerüléséért, de a másik oldalon is akadt ziccer, a 80. percben Adamu lövését Pavard hihetetlenül hárította a kapu torkában.

Már úgy tűnt, előnnyel utazhat Münchenbe a salzburg a visszavágóra, ám a 90. percben öszejött az egyenlítés a bajoroknak: Pavard jobb ról lágyan adott középre, Müllert tovább csúsztatta a labdát, és a mögötte érkező Coman 8 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 1-1. Így csak érett a nagy meglepetés, a Salzburg csak megrángatni tudta az oroszlán bajuszát, bár az osztrák így is minden elismerésre rászolgált.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, 1. mérkőzések, szerda: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0-2 (0-0), gólszerző: Firminho (75.), Szalah (82.) ; Salzburg (osztrák)–Bayern München (német) 1-1 (1-0), gólszerző: Adamu (21.), illetve Coman (90.)

Borítókép: Tömegjelenet a salzburgi kapu előtt, döntetlen lett a nagy csata vége (Fotó: MTI/AP/Alexandra Beier)