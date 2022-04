Klopp: Minket egymásnak teremtettek a Liverpoollal

A jelek szerint azonban Kloppnak sikerült túltennie magát az előző év szenvedésein. A pálfordulásnak pedig rendkívüli módon örülnek Liverpoolban, így a klubot tulajdonló Fenway Sports Group (FSG) igazgatója, Mike Gordon a városba utazott a szerdai, Villarreal elleni BL-mérkőzés idejére, és tartózkodásának egyik legfőbb célja az volt, hogy megbeszélje Klopp-pal, illetve a német ügynökével, Marc Kosickével a lehetséges szerződéshosszabbítás részleteit. A Vörösök vezetőedzőjének döntésében nagy szerepet játszhat, hogy segítői, Pep Lijnders és Peter Krawietz nyitottak-e a folytatásra.

Klopp ugyanakkor rendkívül elégedett a klub játékospolitikájával. A Liverpool az elmúlt évben több kulcsemberével, köztük Fabinhóval, Trent Alexander-Arnolddal és Virgil van Dijkkal is szerződést hosszabbított, és új futballistákat is igazolt, akikről kijelenthető, hogy beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Elég a januárban érkezett Luis Díaz, esetleg Ibrahima Konaté nevét említeni.

A bejelentés sem váratott sokáig magára

A Liverpool csütörtök este a honlapján erősítette meg a korábbi híreket, miszerint Jürgen Klopp szerződést hosszabbított a klubbal. Az új megállapodás értelmében a német sikeredző 2026-ig marad a Vörösöknél.

– Annyi mindent lehet szeretni ezzel a hellyel kapcsolatban. Már akkor tudtam, mielőtt idejöttem, amikor megérkeztem, akkor még inkább megbizonyosodtam róla, most pedig jobban érzem, mint valaha – lelkendezett Klopp a bejelentést követően. – Mint minden egészséges kapcsolatban, itt is mindkét irányban igaznak kell lennie, hogy a két fél tökéletesen megfelel egymás számára. Az érzés, hogy minket egymásnak teremtettek ezzel a klubbal, volt az oka annak, hogy először idejöttem, és ezért hosszabbítottam meg már korábban is a szerződésem. A mostani hosszabbítás kicsit más tészta, mivel már hosszú ideje a klubhoz tartozom. Fel kellett tenni a kérdést magamnak: jó lesz az a Liverpoolnak, ha tovább maradok? Leültünk a két asszisztensemmel, Pep Lijndersszel és Pete Krawietzcel, és arra jutottunk, hogy igen!