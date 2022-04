BL: A Villarreal irányítani szerette volna a játékot

Sokkal boldogabban értékelhetett Jürgen Klopp, a Liverpool mestere, aki harmadszor vezetheti az elit sorozat döntőjébe a Vörösöket. Emeryhez hasonlóan azonban ő is emlékeztetett arra, hogy a visszavágó még a csapatok előtt áll.

– Tisztában voltunk azzal, hogy nem enyhíthetünk a szorításon, mert ha csak egy pillanatra is kiszabadulnak, azonnal képesek veszélyt hozni ránk. Az első félidőben is jól mozogtunk, megdolgoztattuk őket, és bár nem szereztünk gólt, nem csökkent a koncentrációnk, nem kezdtünk kapkodni.

Eddig minden rendben, összesítésben vezetünk kettővel, ez kétségkívül jobb állás, mint amilyen a meccs előtti volt, de még nem jutottunk tovább.

Természetesen a döntőért utazunk Villarrealba, és nyilvánvaló, hogy a tudásunk legjavára lesz szükség ahhoz, hogy a második felvonás is ilyen jól sikerüljön – fogalmazott a német szakember, akinek csapata mindhárom idei BL-párharcában kétgólos előnyt szerzett a visszavágóra.

A csapatkapitány, Jordan Henderson ünnepel társaival (Fotó: AFP/Lluis Gene)

Nem a góljairól híres a Liverpool csapatkapitánya, Jordan Henderson, aki negyvennyolc UEFA Bajnokok Ligája-meccsen két találatot szerzett. A Villarreal ellen ugyan ünnepelhetett, de a találat végül az ecuadori Pervis Estupinán öngóljaként került a jegyzőkönyvbe. Ettől függetlenül ezt a pillanatot emelte ki a Liverpool középpályása.

– Kell némi szerencse, ha az ellenfeled ilyen mélyen betömörülve védekezik. Nekünk ez most összejött, be is indult tőle a közönség. Tudtuk, hogy jól szervezett ellenfelet kell legyűrnünk, ami nem lesz egyszerű menet. Fontos volt, hogy ne hagyjuk őket kibontakozni, és szilárdan higgyünk abban, hogy előbb-utóbb megtörjük őket. A meccs nagy részében jól működött a letámadás, igencsak megnehezítettük a dolgukat, ettől függetlenül nem lefutott a párharc, kemény ütközet vár ránk Villarrealban – mondta Henderson.