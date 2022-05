Ha egy trófea a tét, a játékosok testi épsége kevésbé fontos

Mindenesetre trófeaszerzésre ma (17.45, tv: Spíler 1) lesz az idényben az utolsó esélye a gárdának, az FA-kupa döntőjében ismét a Liverpoollal néznek szembe Thomas Tuchelék. A német edző tanítványainak az utóbbi időben nem futott a szekere, az elmúlt tizenegy mérkőzéséből csak hatot nyertek meg, miközben négy találkozó vereséggel végződött (köztük a Brentford elleni 4-1, a Real Madrid elleni 3-1 és az Arsenal elleni 4-2 is igencsak fájó pont lehetett). A londoniak viszont most rendkívül elhivatottak, hogy nyerjenek, és a cél érdekében Tuchel néhány olyan futballistáját is kész bevetni, akiknek sérülés miatt eddig kérdéses volt a játéka, így elképzelhető, hogy Mateo Kovacic és N’golo Kanté is pályára lép.

Ez egy olyan pillanat, amikor néhány rizikót is vállalni kell

– vélekedett a német tréner.

A két csapat általában nehezen bír dűlőre jutni, a már említett, tizenegyespárbajba torkollott Ligakupa-döntő mellett a bajnokságban 1-1-es és 2-2-es döntetlennel végződött az összecsapásuk. Tuchel ezúttal is hasonló forgatókönyvre számít.

– Ha nem lesz szoros a meccs, az meglepetést fog jelenteni nekem. Mindegyik mérkőzésünk nagyon szoros volt, intenzív, a legjobbunkat kellett nyújtanunk, hogy tartani tudjuk a lépést velük. Ez egy fontos kupasorozat, egy döntő, kiváló teljesítménnyel akarunk előrukkolni. A világ egyik legjobb edzőjével és legjobb csapatával nézünk szembe, ezt bizonyították az elmúlt években és hetekben is, de mi is készen állunk a csatára – jelentette ki a Chelsea edzője.

Természetesen Liverpoolban is nagyon vágynak erre a trófeára, hiszen a vörös gárdának 2006 óta nem sikerült diadalmaskodnia a patinás sorozatban. Emellett ez az egyetlen kupa, amely még hiányzik Jürgen Klopp sikerlistájából.

A liverpooliak elképesztő idényt futnak, a számukra lehetséges összes mérkőzést lejátsszák az idényben, magyarán minden sorozatban döntőbe jutottak, amelyben elindultak, a ligakupán és az FA-kupán kívül a Bajnokok Ligájában is – két hét múlva a Real Madriddal csapnak össze. Ha pedig ez nem lenne elég, két fordulóval a szezon vége előtt még a bajnoki címért is versenyben vannak, igaz, hárompontos lemaradásukkal a Manchester City mögött nem ők az esélyesek a Premier League megnyerésére.

Nem véletlen, hogy a sorozatterhelés miatti fáradtság már meglátszik a játékosokon, az elmúlt találkozókat csak nyögvenyelősen húzták be. A Vörösök még ennek ellenére is több mint két hónapja veretlenek, az idényben minden tétmeccset figyelembe véve mindössze hármat veszítettek el.