Immár Románia egyeduralkodója a magyar csapat

Noha a háromszékiek hatalmas fölénnyel, egyetlen vereséget elszenvedve nyerték az alapszakaszt, a három nyert meccsig tartó végső párosítás igazi finálét hozott. Miután mindkét fél korábban érvényesítette pályaelőnyét, a városnapok miatt amúgy is ünnepi hangulatban tobzódó Sepsiszentgyörgy a Sepsi Arénában készült bajnokavatásra. Korábban mindössze egy alkalommal látott ennyi nézőt a több FIBA-rendezvénynek is otthont adó létesítmény, több mint 2500 hazai drukker várta az egyetlen elképzelhető végkifejletet – amit a közel kétszáz vendégszurkoló természetesen másképp gondolt. A mérkőzésen azonban gyakorlatilag egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a címvédés, a Sepsi-SIC 78-60-ra győzött, további impulzusokat adva a város főterén folytatódó ünneplésnek.

A háromszéki zöld-fehérek menetelése 2016 óta zajlik, a boszniai szerb mester, Zoran Mikes csapata azóta csak a 2020-as bajnokságot nem húzta be, de azt is csak azért, mert a koronavírus-járvány körülményei között a román szövetség bajnokavatás nélkül nyilvánította befejezettnek a hazai pontvadászatot. Az idei esztendő mindössze annyiban különbözött a korábbiaktól, hogy négy után nem a klasszikussá váló, Szatmárnémeti VSK elleni találkozó jelentette a döntőt, miután az aradiak simán kiütötték az elődöntőben az észak-partiumi város csapatát.

A mindent eldöntő szombat esti találkozón is a szentgyörgyiek amerikai triója vitte a prímet, bár ezúttal nem a Vasas Akadémiáról is jól ismert Brianna Fraser volt a legeredményesebb, hanem a 23 pontig jutó Britney Jones, a kilencpontos Sydney Wallace-nél pedig a román válogatott irányítója, a három triplával összesen 14 pontot jegyző Ioana Ghizilă is eredményesebbnek bizonyult. A rendelkezésére álló állományt eredményesen forgató Mikes csapatát csak az ellenfél amerikai centere, Keys figyelmeztette időnként, hogy azért más is van a pályán.

A hat bajnoki cím mellett hét kupagyőzelmet is besöprő együttes következő, mondhatni változatlan célkitűzése az Euroliga mezőnyében való „helyfoglalás” – legutóbb a Szekszárd állta el a csoportkörbe jutás útját –, aminek elérését jelentősen befolyásolhatja az orosz klubcsapatok sorsa. Természetesen a szerződését kitöltött mesterrel való további megegyezés sem tekinthető atombiztosnak, akárcsak a játékosállomány megőrzése, illetve átalakítása. Mindenesetre a nagyívű terveknek megfelelően kívánják kalibrálni a következő szezon költségvetését, amelynek a nemzetközi piaci viszonynak megfelelően felülről kellene súrolnia az 1,2 millió eurót.

Addig is azonban a zöld-fehér alakulat tagjai fürödnek a város szeretetében, vasárnap délután több ezer embernek is bemutatták a trófeát a városnapok nagyszínpadán. Mondhatni az Edda „előzenekaraként”...

Borítókép: A légiósok röpítik a háromszéki csapatot (Fotó: Facebook/Sepsi-SIC)