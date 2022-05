Vendégként sem lassított a Ferencváros, huszonnegyedszer is bajnok

A bajnoki fináléba a Vasas legyőzésével jutott, ahol az OSC várt rá. Az újbudai csapat tavaly ezüstérmes volt az ob I-ben, de novemberben, majd tavasszal is hullámvölgybe került. Varga Dániel együttese emiatt a BL-ben nem került be a legjobb nyolc közé, hazai vizeken azonban sikerrel járt, az alapszakasz során elért harmadik helye után a Szolnokot legyűrve bejutott az ob I döntőjébe. A Ferencváros már túl nagy falatnak bizonyult a párharc első meccsén, két hete 18-9-re nyert. Ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé, hiszen a finálé mindössze az egyik fél második győzelméig tart.

A szerdai, második mérkőzésre annyian voltak kíváncsiak, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni a Nyéki Imre uszodában, a lelátón kívül a lépcsőkön is ücsörögtek a nézők. A ferencvárosi szurkolók lelkesen hajtották előre az övéiket, a játékosok vendégként is otthon érezték magukat.

A buzdítást egy gyors góllal hálálták meg – alig egy perc elteltével Fekete Gergő találatával vezettek a zöld-fehérek. Az első mérkőzéstől eltérően azonban ezúttal az OSC is felvette a kesztyűt, Csacsovszky Erik kisvártatva kiegyenlített. 2-2-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd az FTC fölénybe, illetve a meccs során először kétgólos előnybe került, amit sikerült megőriznie az első negyed végéig (4-6). A nyitány gólesője után a folytatást a kimaradt helyzetek jellemezték, elsősorban a hazaiak voltak pontatlanok, így a nagyszünetre már öt góllal vezetett a Ferencváros (4-9).

A végén Varga Zsolt vezetőedző (elöl, ingben) is a medencében kötött ki Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az OSC közel másfél negyedig tartó gólcsendjét Várnai Kristóf törte meg. Az újbudaiak öröme csak pillanatnyi volt, mivel a házigazda továbbra is csak elvétve találta el a kaput, ha pedig mégis, Vogel Soma többnyire hárítani tudta a lövéseket. A harmadik játékrészt is az FTC nyerte, Luca Damonte remek ejtése zárta le a negyedet (6-13).

A ferencvárosi szurkolókkal megtelített lelátón végig fesztiválhangulat uralkodott, a meccs végén pedig a medencében is megkezdődött a zöld-fehér örömünnep. Az utolsó nyolc percben ugyanis az egyik oldalon már csak egy, a másikon két gól született, 15-7-es győzelmével tehát az FTC 2019 után újra aranyérmet szerzett az ob I-ben, összességében a huszonnegyediket. Az OSC-nek pedig az előző idény után ismét csak az ezüst jutott, immáron 44 éve várnak a bajnoki sikerre.

– Csodálatos élmény volt a döntő első és mai meccse is, valamint közte a Brescia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés is. Sokkal precízebben játszottunk, mint a döntő első meccsén, támadásban könyörtelenek voltunk. Nagyon örülök, hogy a végén Dani (Szakonyi – a szerk.) is beállhatott a kapuba, ezt a csapat elintézte neki. Most ünneplünk egy keveset, aztán elkezdünk készülni a BL nyolcas döntőjére – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Vogel Soma. – Majdnem minden meccsen olyan, mintha otthon játszanánk, hiszen szinte mindenhova jönnek velünk a szurkolóink – tette hozzá a Fradi kapusa.

Ob I, döntő, 2. mérkőzés:

OSC–FTC 7-15 (4-6, 0-3, 2-4, 1-2)

gólszerzők: Burián, Manhercz 2-2, Csacsovszky, Várnai, Bundschuh 1-1, ill. Damonte, Fekete 3-3, Vámos, Varga D., Pohl, Merkulov 2-2, Vigvári Ve. 1