Fölényes győzelemmel búcsúzott a BL-től a magyar csapat

Az már korábban eldőlt, hogy nem lesz két magyar csapat a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében, mert bár a Ferencváros kiharcolta a részvételt az A csoportban, az OSC csak az ötödik helyen végzett a B jelű nyolcasban. Az újbudaiak idénybeli utolsó BL-mérkőzésének tehát nem volt tétje, így Vigvári Vince a találkozó előtt arról beszélt, a Steaua elleni meccs leginkább az FTC elleni bajnoki döntő második felvonására való felkészülésben játszhat fontos szerepet, emellett persze társaival szerettek volna győzelemmel búcsúzni a Bajnokok Ligájától.

Ennek első lépéseként két vendéggóllal kezdődött a mérkőzés a csoportutolsó bukarestiek otthonában, de a román pólósoknak sikerült visszakapaszkodniuk egy gólra az első negyedben. Bár a hosszú gólcsend nem ezt vetítette előre, a második játékrész is OSC-fölényt hozott. Öt percen keresztül egyik csapat sem talált be, Varga Dániel játékosai viszont ezután gyors egymásutánban három gólt is szereztek, amire a Steaua egy pontos lövéssel válaszolt, így 6-3-ra vezetett a magyar együttes a nagyszünetben.