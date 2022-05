Villámkarriert futott be Hollandiában a magyar futball ígérete

Nagy Ádámnak nagyon mozgalmas az idény zárása

Olasz beszámolók szerint Nagy Ádám kulcsszerepet játszott abban, hogy a Pisa a visszavágón 1-0-ra legyőzte a Beneventót az olasz másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Serie B) rájátszásának elődöntőjében. A párharc első meccsét a Benevento szintén 1-0-ra nyerte, mégis a Pisa jutott a döntőbe, mert a bajnokságban előrébb végzett. A Pisa ellenfele a Monza–Brescia párharc továbbjutója lesz a fináléban, a kétmeccses döntő nyertese feljut a Serie A-ba. Az első meccset május 26-án, csütörtökön, a visszavágót három nappal később, május 29-én játsszák. A magyar válogatott június 4-én játssza első mérkőzését a Nemzetek Ligájában – Angliát fogadja –, Nagy Ádám tehát pihenés nélkül lesz kénytelen nekivágni a sorozatnak.

Magyar érmesek Svájcban

Véget ért a svájci bajnokság. Közvetetten Szalai Ádám (FC Basel) és Varga Kevin (Young Boys) csapata csatázott a második helyért az utolsó fordulóban. Mindkét légiósunk győzelemnek volt részese, ami Szalaiéknak kedvezett – ők lettek az ezüstérmesek a bajnoki címet már korábban biztossá tevő FC Zürich mögött. A Basel és a Young Boys egyaránt a második fordulóban kapcsolódik be az Európa-konferencialiga selejtezőjébe.

Szalai Ádám a szünetben állt be a Baselbe, amely a 72. percben szerezte meg vezetést a Lugano ellen. Utána meleg pillanatokat élt át, hiszen a 74. percben emberhátrányba került. A hajrában aztán a Lugano is megfogyatkozott: Mohamed Mahmud éppen a Szalai elleni szabálytalanságáért kapta meg a második sárga lapját.

A Young Boys simán 3-0-ra verte a Grasshopperst, Bolla Bendegúz csapatát. A biztos siker is csak a harmadik helyhez volt elég. Varga Kevin a 72. percben állt be a Young Boysba, Bolla pedig végig a pályán volt a Grasshoppersben, amely jobb gólkülönbséggel maradt benn az első osztályban.

Személy szerint a korábban Fehérváron szerepelt magyar jobb oldali játékos jó idényt zárt, hátvéd létére három gólja mellé négy gólpasszt jegyzett. Angliában már arról cikkeztek, elképzelhető, hogy a Wolverhamton – amely egy éve megvette, majd egyből kölcsön adta a Grasshoppersnek – visszarendeli a magyar válogatott futballistát.

Gyurcsó Ádám csapata bejutott a BL-selejtezőbe

Gyurcsó Ádám csapata, az AEK Larnaca idegenben 1-0-ra győzött a már bajnokként pályára lépő Apollon ellen a ciprusi labdarúgó-bajnokság rájátszásának vasárnap megrendezett utolsó fordulójában, ezzel feljött a második helyre, és indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Magyar szempontból azért is értékes a siker, mert Gyurcsó végig a pályán volt az AEK-ban Gyurcsóék előzéséhez az is kellett, hogy az utolsó forduló előtt a második helyen álló APOEL kikapjon a Pafosztól. Vinícius Paulóék már a 4. percben hátrányba kerültek, és 3–1-re ki is kaptak, így csak az Európa-konferencialigában indulhatnak. Vinícius végigjátszotta a mérkőzést.

A bajnok Apollon a selejtező harmadik fordulójában, az AEK Larnaca egy körrel korábban kezdi meg a játékot a Bajnokok Ligájában.

A harmadik az APOEL, a negyedik pedig Bognár István csapata, az Arisz Limasszol, annak köszönhetően, hogy szombaton bravúros, 3-0-s győzelmet aratott Novothny Soma klubja, az Anorthoszisz vendégeként, s így indulhat az Európa Konferencia-ligában. Magyar szemszögből szépséghiba, hogy Novothny (aki eltiltott) és Bognár (kispados volt) sem játszott a mérkőzésen.

A török élvonalban Szalai Attila először játszhatott a sérülése óta, az egy hónapos kihagyás után fél órát kapott a Fenerbahcéban a Yeni Malatyaspor ellen 5-0-ra megnyert találkozón. A visszatérés jó hír, a Nemzetek Ligájában remélhetőleg már jó formában szerepelhet a magyar hátvéd.

Kerkez Milos már kezdő volt

Kerkez Milos csütörtökön mutatkozott be klubja, az AZ Alkmaar felnőtt csapatában, amely akkor 3-2-re kikapott a Heerenveen vendégeként a holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rájátszásában. A magyar utánpótlás-válogatott Kerkez vasárnap már kezdő volt az AZ Alkmaarban, s jó játékkal járult hozzá a 2-0-a győzelemhez, ezzel az AZ továbbra is versenyben van az európai kupaszereplésért. A döntőben az Alkmaar a Vitesse ellen játszik, a május 29-i finálé nyertese indulhat az Európa-konferencialiga következő kiírásában.

A Noordhollands Dagblad tudósítása szerint a sérült Owen Wijndalt helyettesítő Kerkez Milos duzzadt az erőtől, nagyszerűen futballozott, és nemcsak arról adott újfent tanúbizonyságot, hogy „az ördögtől sem fél”, hanem arról is, hogy a jövő embere, és az AZ okkal szerződtette a Milantól.

Elkerülik a sikerek a DAC-ot

A Dunaszerdahelynek már nincs esélye arra, hogy dobogós legyen a szlovák bajnokságban. A felső házi rájátszásban a DAC 1-0-ra kikapott Nagyszombatban, s az együttes magyar játékosainak nem sok lehetőség jutott. Balogh Norbertet a szünetben lecserélték, Hahn János kispados volt, Kalmár Zsolt sérülésből lábadozik, Szánthó Regő a szünet után állt be, Szendrei Ákos nem volt a keretben, Veszelinov Dániel védte a vendégek kapuját.

A pozsonyi Slovan 11 pontos előnnyel áll az élen, a hét végén 2-2-t játszott otthona a Zsolnával, Holman Dávid kezdő volt, a szünetben lecserélték.

Érmek Horvátországban is

Véget ért s horvát bajnokság is. Szokás szerint a Dinamo Zagreb lett az aranyérmes, Lovrencsics Gergő csapata, a Hajduk Split a második, Kleinheisler László együttese, az Eszék pedig a harmadik. A záróforduló magyar érdekeltségű eredményei: Gorica–NK Osijek (Eszék) 1-1, Kleinheisler László a 77. percben állt be; Dinamo Zagreb–Hajduk Split 3-1, Lovrencsics Gergő nem volt a keretben.

Borítókép: Kerkez Milos élt a lehetőséggel (Fotó: Délmagyarország/Frank Yvette)