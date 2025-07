Semjén Zsolt: A Tisza Párt szellemi tartalom nélküli

A 2026-os választást az nyeri meg, aki hatvan egyéni körzetet behoz és egyébként a listán is jól szerepel, különösen, hogy ha az erdélyi magyarság is támogatja, mondta a politikus. A Tisza-győzelmet valószínűsítő felmérésekkel kapcsolatban Semjén Zsolt emlékeztetett, hogy több korábbi választáson is már leírták a Fidesz–KDNP-t a baloldali közvélemény-kutatók, aztán mégis kétharmados győzelmet aratott. Másfelől hasznosnak nevezte azt, ha a kormánypártok saját táboruk veszélyérzetét is felszítják, mert arra sem nyújthatnak a közvélemény-kutatók garanciát, hogy a kormányoldal nyer választást.

Az ellenzék, amely gyakorlatilag most már az Orbán-gyűlöletre redukálódott szellemi tartalmát tekintve, kipróbált mindent. Megpróbálták, amikor külön indultak. Kétharmaddal nyertünk. Megpróbálták, amikor koordinált külön indulás volt, kétharmaddal megnyertük. Megpróbálták azt, amikor az egész ellenzék egyben volt, Márki-Zay Péter örökbecsű kifejezésével a kommunistáktól a fasisztákig, kétharmaddal megvertük őket

– idézte fel Semjén Zsolt. Hozzátette, hogy az amerikai demokrata, illetve brüsszeli mainstream, valamint a mögöttük álló érdekcsoportok belátták azt, hogy ezekkel az ellenzéki pártokkal nem tudnak választást nyerni, és ezért próbálkoznak most egy ideológiai tartalom nélküli, nyers Orbán-gyűlöletre építő protestpárttal. Semjén Zsolt szerint azonban nem lehet minden protestszavazót hosszú távon pusztán az Orbán-gyűlölettel egy táborban tartani, és előbb-utóbb több, egymással konkurens ellenzéki párt lesz. Megjegyezte, hogy valóban szükség lenne politikai értelemben egy baloldali, igazi szocialista, munkáspártra, önazonos liberális pártra, és a nemzeti radikalizmusnak is van helye.

A magyar–román kétoldalú kapcsolatokról Semjén Zsolt úgy nyilatkozott, hogy a jelenleginél sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükség a két ország között.