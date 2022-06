Magyar nemzeti színekben venné ki a részét a csapatmunkából

– Az volt a cél, hogy megnyerjem az időfutamot és a mezőnyversenyt is, ez sikerült, így elégedett vagyok. Fáradt voltam az edzőtábor és a sok utazás után, nem volt tökéletes a formám, de az ob-n nem is ez volt a cél – árulta el lapunknak Vas, akinek azért is volt fontos a két hazai bajnoki cím, mert így

a június utolsó napján rajtoló Giro d’Italia Donne valamennyi szakaszán a piros-fehér-zöld bajnoki trikóban tekerhet.

Az egyetlen kivételt az jelentheti, ha esetleg a viadal valamelyik megkülönböztető mezének viselésére nyeri el a jogot. Ilyen nagy célokat egyelőre nem fogalmaz meg magának Vas Blanka. A női Giro ugyan a nagy testvérrel szemben nem három, hanem csupán másfél hetes, de a hölgyek versenynaptárában így is a leghosszabb viadal, a magyar kerekes pedig Grand Tour-újoncként nem tudhatja pontosan, hogy mire számítson Olaszországban.

– Nagy kihívás lesz, hiszen ennyi napot még sosem versenyeztem egymás után. Célok éppen ezért nincsenek, hiszen az első országúti szezonomban a tanulás, a tapasztalatgyűjtés a legfontosabb feladatom. Ha valamelyik szakaszon adódik jó alkalom, akkor biztos, hogy megpróbálok élni vele. Annak örülnék, ha úgy tudnék majd visszatekinteni a versenyre, hogy a csapatom hasznos tagja voltam, és nemcsak ültem a mezőnyben, hanem kivettem a részem a munkából.

Vas csapata, az SD Worx tavaly szinte mindent besöpört a Girón: Anna van der Breggen, Ashleigh Moolman, Demi Vollering sorrendben a teljes összetett dobogót elvitte a holland istálló, a rózsaszín trikós Van der Breggen megnyerte a pontversenyt is, míg a legjobb fiatalnak járó fehér trikó Niamh Fi­sher-Blacké lett. Anna van der Breggen azóta visszavonult, immár sportigazgatóként segíti az SD Worxt, de nemcsak emiatt más a kép a csapatnál a Giro előtt, hanem főként azért, mert idén július 24. és 31. között megrendezik az első női Tour de France-t is.