Úgy zárult a Giro d’Italia, ahogyan 1909 óta még sohasem

A 2019-es Giro d’Italián győztes Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) május 21-én, a 14. szakasz után vehette fel az összetettben vezetőt megillető, ikonikus rózsaszín trikót, és éppen egy hétig viselhette. Tegnap a hegyi befutós „királyszakaszon” az utolsó két kilométeren megrogyott, a festői szépségű Dolomitokban nem tudta tartani nagy riválisa, az összetettben csak három másodperccel mögötte levő Jai Hindley (BORA–hansgrohe) tempóját. Az erejével elkészült ecuadori bringás a Marmoladán 2057 méter magasságban meghúzott célvonalon másfél perccel az ausztrál után vánszorgott át. A szakaszt amúgy 54 kilométeres szólószökés után az olasz Alessandro Covi (UAE Team Emirates) húzta be, Hindley hatodikként zárt, de ő lett a nap igazi nyertese, hiszen magára húzhatta a rózsaszín trikót; és az 1:25 perces előnye Carapaz előtt a mai, 17,4 kilométeres veronai egyéni időfutamon behozhatatlannak ígérkezett. Azzal együtt, hogy a kerékpársportban bármikor jöhet technikai probléma vagy bukás.

– Tudtuk, hogy ez sorsdöntő szakasz lesz, az utolsó emelkedő lehetőséget kínált arra, hogy megfordítsuk az összetettet. Türelmesek voltunk, mindent egy lapra tettünk fel, és amikor meghallottam, hogy Carapaz leszakadt, mindent kiadtam magamból. Egyelőre nem szabad az összetett győzelemről beszélni. Hátravan még egy szakasz, ahol megint mindent bele kell adnom – mondta Jai Hindley szombat este a díjátadót követően.

S a BORA–hansgrohe 26 éves versenyzőjének lehetett egy nyomasztó emléke: a 2020-as Girón úgy lett második, hogy akkor is az utolsó előtti szakasz után öltözhetett rózsaszínbe, de másodpercre azonos idővel állt a brit Tao Geoghegan Harttal (Ineos Grenadiers). S a legvégén, másnap a 15,7 kilométeres milánói időfutamon 39 másodperccel kikapott a riválisától, pedig semmi „rendkívüli esemény” nem történt vele.

A három magyarországi szakasszal kezdődött 2022-es Giro d’Italiát záró veronai időfutam szintrajza így nézett ki:

Vagyis egy emelkedő itt is várt a versenyzőkre, a lejtmenetben pedig az eső után helyenként vizes aszfalt kétségkívül hordozott veszélyt magában.

A Giro d’Italia május 6-i budapesti rajtjánál még 175 versenyző sorakozott fel, a 21. szakaszra 149-en maradtak. Az összetettben Valter Attila (Groupama–FDJ) a 35., Fetter Erik (EOLO–Kometa) a 84., Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) pedig a 110. helyet foglalta el.

Valter Attila szombaton a közösségi oldalán megosztott egy videót a 20. szakasz magyar szurkolóinak egy csoportjáról:

„Ria-Ria Hungária! Magyar kanyar a @giroditalia utolsó hegyi befutóján. Ez a kanyar egy fordulópont, innentől csak felfelé mehet a magyar kerékpársport! Köszönöm az óriási szurkolást annak a rengeteg embernek, aki ma kint volt az utak mentén, és mindenkinek, aki végigkísérte az utunkat ebben a hónapban!” – posztolta honfitársunk.

Az időfutamon az összetett állásának megfelelően fordított sorrendben, egyperces különbséggel indultak a versenyzők. Peák Barnabás 24:59, Fetter Erik 24:13, Valter Attila 24:29 perc alatt teljesítette a 17,4 kilométeres távot, s mind a hárman a mezőny első harmadában végeztek; Fetter a 23., Valter a 31., Peák a 48. lett a Giro utolsó szakaszán. Hindley 23:55-tel a 15. helyen végzett, de ez bőven elegendő volt neki ahhoz, hogy megtartsa a rózsaszín trikót. Az időfutamon csak hét másodperccel volt gyengébb, mint Carapaz, akinek éppen ma van a 29. születésnapja. Szombaton reggel még gondolhatta, hogy ezt a Giro d’Italia megnyerésével ünnepli, de nem így alakult...

Jai Hindley a célban a veronai amfiteátrumba már egy előkészített rózsaszín kerékpáron tekerhetett be, ő lett az idei Giro d’Italia királya, és az olasz körverseny 1909 óta íródó történetének első ausztrál győztese. Az időfutamot egyébként az olasz Matteo Sobrero (BikeExchange–Jayco) nyerte meg, 22:24 perces idővel.)

Hindley és Carapaz mögött harmadikként a spanyol Mikel Landa (Bahrain Victorious) zárt, míg a negyedik helyet az utolsó Giróján szereplő, 37 éves olasz Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) szerezte meg, aki korábban kétszer is megnyerte az olasz körversenyt. (Emellett egyszer a Tour de France-t és a Vueltát is.) Egy másik nagy klasszis, a pályafutása ugyancsak utolsó idényét teljesítő, korábbi Vuelta-győztes spanyol Alejandro Valverde (Movistar) 42 esztendősen a 11. helyen zárt összetettben. Valter 35. lett, Fetter 83., Peák pedig 110. helyen zárt, ugyanakkor egyikük sem a minél jobb végső helyezésért szállt harcba. Legjobb eredményeként Valter a 19. szakaszon emlékezetes körülmények között szökésből elért hegyi befutós negyedik helyét, Peák a cuneói sprintben megszerzett 13., míg Fetter a Nápolyban elért 15. helyét könyvelhette el.

Fetter Erik így értékelt:

– Véget ért a Giro d’Italia, és nagyon örülök, hogy ma szép helyen sikerült zárnom. Ezzel is és egyébként az egész versenyen elért eredményeimmel elégedett vagyok, hiszen minden egyes szakaszon teljesíteni tudtam a feladataimat, megfeleltem az elvárásoknak. Úgy érzem, hogy nem maradt bennem több, ma beleadtam mindent, ami még bennem volt, és ez jó érzés. Örök emlék marad 2022 májusa. Most a csapattal közös záróvacsora vár ránk, és holnap már indulok is haza – összegezte élményeit az EOLO–Kometa kerékpárosa.

A sprinterek pontversenyének győzteseként a ciklámen trikót a francia Arnaud Démare (Groupama–FDJ) szerezte meg, a hegyi pontversenyt megnyerő holland Koen Bouwman (Jumbo–Visma) viheti haza a kék megkülönböztető mezt, míg a legjobb 25 éven aluli bringásnak járó fehér trikót a spanyol Juan Pedro López (Trek–Segafredo) érdemelte ki a 3445,6 kilométer össztávú 105. Giro d’Italián, amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték.

Giro d’Italia, 21. szakasz, Verona, 17,4 km, egyéni időfutam:

1. Matteo Sobrero (olasz, BikeExchange–Jayco) 22:24 perc

2. Thymen Arensman (holland, DSM) 23 másodperc hátrány

3. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin–Fenix) 40 mp h.

…10. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 1:24 perc hátrány

…15. Jai Hindley (ausztrál, BORA–hansgrohe) 1:31 p h.

…23. Fetter Erik (EOLO–Kometa) 1:49 p h.

24. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain Victorious) 1:50 p h.

…31. Valter Attila (Groupama–FDJ) 2:05 p h.

…48. Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) 2:35 p h.

49. Vincenzo Nibali (olasz, Astana Qazaqstan) 2:36 p h.

…76. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) 3:04 p h.

Az összetett végeredménye:

1. Hindley 86:31:14 óra

2. Carapaz 1:18 perc hátrány

3. Landa 3:24 p h.

4. Nibali 9:02 p h.

5. Bilbao 9:14 p h.

…35. Valter 2:15:53 óra hátrány

…83. Fetter 4:12:51 ó h.

...110. Peák 5:19:47 ó h.

A Giro d’Italia győztesei 2012 óta:

2012: Ryder Hesjedal (kanadai)

2013: Vincenzo Nibali (olasz)

2014: Nairo Quintana (kolumbiai)

2015: Alberto Contador (spanyol)

2016: Nibali

2017: Tom Dumoulin (holland)

2018: Chris Froome (brit)

2019: Richard Carapaz (ecuadori)

2020: Tao Geoghegan Hart (brit)

2021: Egan Bernal (kolumbiai)

2022: Jai Hindley (ausztrál)

Borítókép: Az idei Giro d’Italia győztese, az ausztrál Jai Hindley (Forrás: Twitter/Giro d’Italia)