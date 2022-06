Balatonfüred hősét nagy csalódás érte a közösségi médiában

A Man-szigeti versenyző a tavalyi Tour de France-on még több sikert ért el: négy szakaszt és a pontversenyt is megnyerte. Cavendish a francia kerékpáros körverseny történetében harmincnégy etapot nyert, Eddy Merckxszel közösen tartja a rekordot.

A brit kerékpáros idén biztosan nem hagyja le a belga Kannibált. Önmagában nem meglepő, hogy a sprinter nem kapta meg a Giro–Tour duplát, az már sokkal kínosabbá teszi a történetet, hogy bejegyzése alapján Cavendish csak a közösségi médiából tudta meg, hogy nincs a pénteken rajtoló Grand Tourra nevezettek között.

Épp most láttam a Quick-Step Tour-keretét a közösségi médiában. Szomorú vagyok, hogy nem védhetem meg a zöld trikómat, és nem írhatom tovább a történelmet a világ legfantasztikusabb kerékpáros versenyén.„De, ahogy mindig, most is mindennap szurkolok a csapattársaimnak” – állt a bejegyzésben.

Első ránézésre nem tűnik keserűnek Cavendish, de azért aligha véletlenül hangsúlyozta a közösségi média böngészését...

A Quick-Step világbajnokát, Julian Alaphilippe-et sem nevezte a Tourra, aki a legutóbbi három évben egyaránt viselhette az éllovasnak járó sárga trikót, azonban még nem épült fel teljesen tavaszi horrorbukása során elszenvedett sérüléséből.

Fontos különbség Cavendish-hez képest, hogy a franciát minden bizonnyal értesítette a döntésről a Quick-Step, ugyanis nyilatkozik is a hivatalos bejelentést tartalmazó cikkben a csapat oldalán.

A belga sornál a szakaszgyőzelmeket idén elsősorban a holland Fabio Jakobsentől várják, aki már tíz sikernél jár idén, ezek közül kettőt a Tour de Hongrie-n aratott.