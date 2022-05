Ezen nevetni kellett: egy vonat megállította a Tour de Hongrie mezőnyét

A vasárnapig tartó, 905 kilométer össztávú magyar körversenyen pénteken Sárospatak és Nyíregyháza közötti 154 kilométeres táv várt a mezőnyre, amely az előző napi tömegbukás miatt négy fővel megfogyatkozott. A hajdúszoboszlói sprintbefutón fél kilométerrel a cél előtt történt a baj, többen a fák közé repültek. A pórul jártak közül a szerdai nyitányon győztes, így csütörtökön az összetett éllovasaként sárga trikóban tekerő holland Olav Kooij (Jumbo–Visma) vádliját tizenkét öltéssel varrták össze, de két honfitársa, Mick van Dijke (Jumbo–Visma) és Arvid de Kleijn (Human Powered Health), valamint a kolumbiai Einer Augusto Rubio (Movistar) is feladta a versenyt. Így ma 126-an álltak rajthoz a harmadik szakaszon, amelyen Erdőbényén hegyi hajrá, majd Tokajban és Kemecsén gyorsasági részhajrá várt a mezőnyre.

Az eső ellenére is sokan buzdították a versenyzőket az út mentén. Nem volt egyszerű a nap szökését összehozni, a magyar válogatott Solymosi Márton is megkísérelt belekerülni, a piros trikós, vagyis a gyorsasági pontversenyben vezető belga Aaron van Poucke (Sport Vlaanderen–Baloise) pedig a hegyi hajrá megnyeréséig volt érdekelt az elmenésben. Végül négyen maradtak az élbolyban, amelyet két percre engedett el a mezőny. A cél előtt 76 kilométerrel váratlan fejlemény történt: a szerencsi gyors megállította a Tour de Hongrie-t! Ilyesmi, ahol vasúti átjárón is át kell haladni, természetesen nem először esett meg a kerékpársport történetében.

A szökevényeknek ekkor másfél perc előnyük volt, de várakozni kényszerültek. Amikor a vonat elhaladt, a rendezők átterelték őket a túloldalra, és folytathatták a versenyt. Közben befutott a mezőny is, s jó néhányan nevetve fogadták a helyzetet, így az összetettben vezetőt megillető sárga trikó viselő belga Jens Reynerds (Sport Vlaanderen–Baloise) is. Őket is átirányították a túloldalra, de ott nekik éppen másfél percig várakozniuk kellett, vagyis megmaradt a különbség. Közben elállt az eső, de az olasz Matteo Moschetti (Trek–Segafredo) így is bukott.

A szökevényeket a várakozásoknak megfelelően könnyedén érte utol a mezőny, történt mindez 15 kilométerrel a cél előtt, és ezúttal probléma nélkül jutottunk el a sprintig. A World Tour-vonatok között egy időre feltűnt a magyar válogatott, majd a tagjai közül Karl Ádám a BikeExchange sora mögé állt be. A mezőnyhajrában – akárcsak csütörtökön Hajdúszoboszlón – a holland Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) diadalmaskodott, legjobb magyarnak pedig ezúttal is Karl bizonyult, ő 12. lett. A napjaink legjobb sprinterei közé tartozó Jakobsen a célban a két ujjával jelezte is a duplázását. Nem mellékesen pedig az összetettben is átvette a vezetést, és így beöltözhetett a sárga trikóba. Az összetettben a legjobb magyar, Dina Márton (EOLO–Kometa) a nyolcadik helyet foglalja el.

– Sikeres napot zárhattunk, hiszen a csapatunkból Fancellu Alessandro végig szökésben volt, Martin David pedig tizedik lett a sprintben – összegzett Dina Márton, aki a győztessel azonos idővel az 54. helyen tekert be a célba. Az EOLO–Kometa bringása a „vonatos sztorira” is kitért:

– Ritmust vesztünk ugyan, de egy-egy ilyen megállítás leginkább a szökésben lévőknek rossz. Fel vagyunk ezekre készülve, elő szokott fordulni ilyen Párizs–Roubaix versenyen is – jegyezte meg Dina Márton.

Balra Fabio Jakobsen a célban:

43. Tour de Hongrie, 3. szakasz, Sárospatak–Nyíregyháza (154 km):

1. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) 3:25:55 óra

2. Rudy Barbier (francia, Israel–Premier Tech) a. i.

3. Sasha Weemaes (belga, Sport Vlaanderen–Baloise) a. i.

4. David Dekker (holland, Jumbo–Visma) a. i.

5. Max Kanter (Movistar Team) a. i.

6. Matthew Walls (brit, BORA-hansgrohe) a. i.

Az összetett állása:

1. Fabio Jakobsen 11:59:41 óra

2. Jens Reynerds (belga, Sport Vlaanderen-Baloise) 6 mp h.

3. Rudy Barbier 8 mp h.

4. Elia Viviani (olasz, INEOS Grenadiers) 11 mp h.

5. Sasha Weemaes 12 mp h.

6. Matthew Walls (brit, BORA–hansgrohe) 16 mp h.

7. Filippo Baroncini (olasz, Trek–Segafredo) a. i.

8. Dina Márton (magyar, EOLO–Kometa) a. i.

Szombaton Kazincbarcikáról indul, s majd ide is tér vissza a magyar körverseny karavánja. Egy nagy és két kisebb kör teljesítése vár a résztvevőkre, kisebb nagyobb emelkedőkkel nehezítve. A 177 kilométeres szakaszon több mint ezerháromszáz méternyi szintemelkedés leküzdése vár a kerékpárosokra, akik három gyorsasági és három hegyi hajrá során gyűjthetnek majd pontokat. A rajt 13.40-kor lesz az Egressy Béni úton, a befutó 17.45 körül várható az Építők útján. Az M4 Sport élőben közvetíti a szakaszt, az Eurosport pedig 20.30-kor összefoglalót ad a napi történésekről.

Borítókép: A mezőny pénteken elhaladt a Boldogkői vár alatt is (Forrás: Twitter/Tour de Hongrie)