A csalódottak ünnepe, Valter eddigi legjobb helyezése

Egy korábbi szakaszon sem volt még akkora küzdelem a Giro d’Italia résztvevői között, hogy bekerüljenek a nap szökésébe, mint a pénteki hetedik etapon. Nem véletlenül: a szakasz kifejezetten olyannak tűnt, amelyet a szökevények közül nyerhet valaki, a négy kategorizált emelkedő sok pontot kínált a hegyimenők versenyében.

A Girón a szakaszgyőzelem a fő célja Valter Attilának (Groupama–FDJ), ő is próbálkozott ellógni a szakasz elején, ahogy Fetter Erik (EOLO–Kometa) is, de egyikük sem járt sikerrel. Ellenben a hollandok remekül helyezkedtek: Wout Poels (Bahrain–Victorious), Bauke Mollema (Trek–Segafrado), Koen Bouwman és a 2017-es összetett győztes Tom Dumoulin (mindkettő Jumbo–Visma) is tagja volt az élcsoportnak.