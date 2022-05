Valter Attila elárulta, miben segíthetnek neki a magyarok

– Mennyit változott az élete a legutóbbi Giro óta, az elmúlt egy évben?

– Természetesen picit megváltozott. Más lett az időbeosztásom, más lett a szerepem itthon, viszont én magam nem sokat változtam. Soha nem is álmodtam ekkora figyelemről, nem foglalkoztatott. Szeretem a szurkolók rajongását és motivál is, azonban a kiemelt figyelemmel nyilván teher és elvárás is jár.