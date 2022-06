Még senki sem kezdett ilyen rosszul a román futballválogatott kispadján

Amint arról már beszámoltunk, a labdarúgó Nemzetek Ligájában a B divízió 3. csoportjában kedd éjjel Bosznia-Hercegovina a zenicai Bilino Polje Stadionban 4500 néző előtt 1-0-ra legyőzte Romániát, így keleti szomszédaink két mérkőzés után pont nélkül állnak. (Kedden a találkozó egyetlen, bosnyák gólját a szünetben beálló Smail Prevljak szerezte a 68. percben.) Bár a románok mindkét meccsüket idegenben játszották – az első körben Montenegróban kaptak ki 2-0-ra –, nem ilyen kezdésre számítottak. Edward Iordanescu szövetségi kapitány január végi kinevezése óta a negyedik mérkőzését játszotta a román válogatott, s még egyszer sem sikerült győznie a 43 éves szakemberrel, egy döntetlen és három vereség a mérlege vele. (Előzőleg hazai pályán 1-0-ra kikapott a görögöktől, Izraellel pedig idegenben 2-2-t játszott felkészülési mérkőzéseken.) Ez negatív rekord a nemzeti csapat történetében, soha egyetlen szövetségi kapitány sem kezdett ilyen rosszul a román kispadon.

A szakvezető a kolozsvári CFR és a bukaresti FCSB korábbi trénere, édesapja pedig a 72 éves, 57-szeres válogatott Anghel Iordanescu, aki három szakaszban összesen kilenc éven át irányította a román válogatottat, 1994-ben és 1998-ban a világbajnokságra, 1996-ban pedig az Európa-bajnokságra juttatta ki a csapatot. Fia már csak ezért sincs könnyű helyzetben. Edward Iordanescunak 2024-ig szól a szerződése.

– Azt mondtam a játékosoknak, hogy amíg a hozzáállásuk megfelelő, addig én vállalom a felelősséget, legyen szó bármilyen eredményről. Ezért a vereségért is én vagyok a felelős. A csapat sokkal jobban teljesített, mint Montenegró ellen. Voltak nagyon jó pillanataink, harciasak és motiváltak voltunk, legalább egy pontot érdemeltünk volna. Tudtam, mi vár rám, amikor elvállaltam ezt a feladatot. Most két hazai összecsapás következik, ezeken maximális pontszámot kell gyűjtenünk, akkor pedig egészen másképp fog festeni a helyzet – jegyezte meg Edward Iordanescu.

Amint arról a Székelyhon.ro beszámolt, a zenicai találkozó legnagyobb helyzetét George Puscas hagyta ki, miután kicselezte a kapust, nem sikerült elég pontosan lőnie, s így tisztázni tudtak a védők.

– Ez a meccs sokkal jobb volt, mint a montenegrói. Sajnálom, hogy nem sikerültek jól a helyzetkihasználások, többször is megszerezhettük volna a vezetést az első félidőben. De ilyen a futball, túl kell lépni rajta – nyilatkozta Puscas.

A 26 éves támadó azt is elmondta, hogy muszáj csapatként működniük ebben a nehéz időszakban, és ha mindenki a legjobbját nyújtja a saját posztján, akkor majd jönnek az eredmények is. De addig is a szurkolók türelmét kéri, mert keményen dolgoznak és küzdenek a nemzeti csapatért. A Román Labdarúgó-szövetség ugyancsak a szurkolók türelmét kéri.

Szomorú volt az út hazafelé:

Két játéknap után Románia a csoportja utolsó helyen áll, három ponttal lemaradva Montenegró mögött. A válogatott szombaton 20.45-kor a bukaresti Giulesti Arénában Finnország ellen lép pályára.

A B divízióban a 3. csoport állása: 1. Finnország 4 pont (3-1), 2. Bosznia-Hercegovina 4 (2-1), 3. Montenegró 3, 4. Románia 0.

Borítókép: Edward Iordanescunak 2024-ig szól a szerződése (Forrás: Twitter/Radio Romania International)