Megjött a Fradi étvágya, a legjobb négy közé vágyik

Ahogyan a Ferencváros labdarúgócsapata, úgy a zöld-fehér vízilabdázók is megvetették a lábukat a nemzetközi porondon. A futballisták sorozatban három idényben jutottak a főtáblára az öreg kontinens fő kupasorozataiban (Európa-liga, Bajnokok Ligája, majd ismét El), a pólósok pedig elmondhatják magukról, hogy egymást követő három szezonban is kivívták a helyüket a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében. A mostani évadban ezért meg kellett küzdeniük a Ferencváros vízilabdázóinak, az A csoport négy továbbjutó helyére ugyanis öt topcsapat pályázott. Télen a döntetleneket halmozták a zöld-fehérek, de tavaszra kiváló formába kerültek. A csoportkör utolsó előtti körében biztosították be a helyüket a legjobb nyolc között, a zárófordulóban pedig a Brescia legyőzésével a második helyet is megszerezték, ami kulcsfontosságú volt, mert így az FTC elkerüli a címvédő Pro Reccót a negyeddöntőben.

Varga Zsolt örömmel figyelte csapata eddigi teljesítményét, amely hozzásegítette őket a bajnoki címhez. A vezetőedzőnek evés közben megjött az étvágya: – Azt gondolom, a bajnoki cím visszahódítása már a szezon elején benne volt a pakliban, de hogy a Bajnokok Ligájában ilyen jól alakuljanak dolgok, arra kevésbé számítottam. Most már csak azzal lennék elégedett, ha bejutnánk a legjobb négy közé. Mindenesetre lépésről lépésre szeretnénk haladni.