Edzője sem várta, hogy ennyire jól teljesít majd a Ferencváros

Varga Zsolt a közelmúltban a Ferencváros két mérkőzését, az OSC elleni bajnoki döntő első felvonását, valamint a Brescia elleni Bajnokok Ligája-meccset is kihagyta, mivel visszatérő szívritmuszavara miatt megműtötték. A vezetőedző elmondta, minden rendben van vele az operáció óta.

– A döntő első meccse előtt nagyon nehéz éjszakám volt, és nagyon nehéz döntést is kellett meghoznom, de úgy gondoltam, az a jó megoldás, ha minél előbb elvégzik a szükséges beavatkozást. A játékosokat már a probléma megjelenésekor beavattam, mindenkit megnyugtattam, hogy ha esetleg nem leszek ott a meccsen, Sünivel (Nyéki Balázs másodedző – a szerk.) mindent megbeszélünk, és ő helyettesít. Így aztán nem találták magukat váratlan helyzetben, fel tudtak rá készülni. Süni maximálisan helytállt ezeken a mérkőzéseken, köszönettel tartozom neki a segítségéért, a jelenlétéért és a szeretetéért.

A játékosként olimpiai és Európa-bajnoki címet szerzett tréner a bajnoki döntő második mérkőzésén tért vissza. Varga elárulta, mi volt a kulcsa a szerdai győzelemnek, ami aranyérmet ért a csapatának.

– Számítottunk rá, hogy az OSC igyekszik mindent egy lapra feltenni, azt hangsúlyoztam, hogy ha megpróbáljuk magunkat az ellenfél helyzetébe képzelni, akkor kezdhetjük megfelelő mentális állapotban a mérkőzést. Nagyon sokat segített nekünk a múlt heti, Brescia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés, amely nagyon nehéz volt, de valahogy felépítettük magunkat, és hozni tudtuk a három pontot. Az a szenvedős siker helyre tette a játékosokat a döntő első mérkőzésén aratott nagy különbségű győzelem után. Ezúttal kellett a jó mentalitás, a nagyszerűen védő Vogel Soma, a rengeteg blokk, a jó emberhátrányos védekezés és az egész idénybeli fejlődés.

A vezetőedző hozzátette, jobban sikerült az idény, mint arra előzetesen számított.

– Az idény első fele várakozáson felül sikerült, bár az is tény, hogy a Radnicski elleni BL-meccsen kiengedtük a kezünkből a győzelmet. Mégis fontos mérkőzés volt, mert ott értettem meg néhány dolgot a csapattal kapcsolatban, változtattam, és utána kezdtünk el igazából jól játszani. Januárban és februárban volt egy mélypontunk, de minden évben van mélypont, az a fontos, hogy ez lehetőség szerint ne a legfontosabb mérkőzések idején jöjjön. Akkor tényleg mélyre mentünk, vereséget szenvedtünk Splitben, kaptunk egy hatalmas pofont a Barcelonetától és nehéz találkozóink voltak a bajnokságban is. Varga Duminak egészségügyi problémája volt, a csapat nagy részén végigment a koronavírus, de amikor mindenki visszatért és tudtunk egy kicsit dolgozni, újra elkezdtünk jól játszani. Hatalmas bravúrokat értünk el a BL-ben, nyertünk Belgrádban és Athénban, a Radnicskit ha nehezen is, de megvertük itthon, és a végén a Bresciát is elcsíptük. Ezek tényleg nagy teljesítmények voltak, nem is vártam az idény elején, hogy ennyire ott leszünk a csoport elején a BL-ben.

Borítókép: Varga Zsolt a bajnoki döntő második mérkőzésén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)