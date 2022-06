Nem fizetett a vevőjelölt, nincs új tulajdonosa az Újpest FC-nek

Január 28-án lapunk írta meg elsőként, hogy bejelentik az Újpest tulajdonosváltását, ami egy nappal később meg is történt. A lila-fehér klub belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet és az új befektetői csoport képviseletében a csapat korábbi csatára, Kovács Zoltán írták alá a szerződést, amelyhez szigorúan tartották magukat a felek a klub közleménye szerint, amely kiemeli:

a híresztelésekkel ellentétben a világgazdasági helyzet változásai, a csapat által elért eredmények és egyéb tényezők nem befolyásolták a klub szerződésben rögzített vételárát.

Csakhogy a megállapodás 2022. június 30. napjában határozta meg a kifizetés határidejét, amely feltétel nem teljesült, ezért a szerződésben foglaltak automatikusan érvényüket vesztették. Egyszerűbben: nem lesz Újpesten tulajdonosváltás.

Roderick Duchatelet az alábbi nyilatkozattal kommentálta az eseményeket:

Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk véglegesíteni a megállapodásunkat. Őszintén hittem, hogy ez a lehető legjobb, ami a klubbal történhet. Köszönöm szépen Kovács Zoltánnak az egész folyamat során a nagyon korrekt hozzáállását, segítőkészségét és a rengeteg erőfeszítést, amit beletett, hogy az üzlet létrejöhessen. Amennyiben egyéb fejlemény történik a klub eladásával kapcsolatban, természetesen mindenkit időben értesítünk.

Kovács Zoltánt is idézi a közlemény:

„Tudom, hogy a szurkolók most elmondhatatlanul csalódottak, és nekem is ugyanúgy fáj, hogy nem sikerült tető alá hozni a tulajdonosváltást, hiszen nem erre készültünk, nem ezért dolgoztunk keményen az elmúlt hónapokban. Amikor januárban megállapodtunk az Újpest FC megvásárlásáról, még nyoma sem volt a mára kialakult bizonytalan világgazdasági folyamatoknak. Stabil pénzügyi hátteret szerettünk volna a klub mögé tenni, de a váratlan események olyan helyzetet teremtettek, amire nem lehetett felkészülni, és aminek következményeként sajnos most nem tudott megvalósulni a tranzakció.”

A héten lapunk is megírta, hogy veszélyben lehet a tulajdonosváltás, amelynek gátja a Blikk információja szerint az volt, hogy a befektetők a taszári légibázis értékesítéséből befolyó összeget forgatták volna be az Újpest megvételébe, de ez az üzlet nem köttetett meg, így nem állt rendelkezésre a hiányzó összeg.

A Nemzeti Sport korábbi információja szerint ha az adásvétel létrejön, a 2011 decembere óta a belga Duchatelet kezében lévő patinás klubnak kizárólag magyar tulajdonosai lehettek volna.

