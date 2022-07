Káröröm helyett csak bánatot érzett volt csapata kudarca után

– Nehezen telt el az utóbbi három hónap – mondja Kondás Elemér, aki most, július elején lett szabad, addig szerződés kötötte még a Diósgyőrhöz. – Nem bírom a semmittevést, és bár a ház körül mindig akadt valami teendő, én a kispadon érzem jól magamat. Folyamatosan bántott és elszomorított, hogy a csapat nem lett újra NB I-es, pedig nagyon szurkoltam ezért, hiszen erősen kötődöm Miskolchoz és a megyéhez. Itt születtem, itt nevelkedtem, itt lettem futballista, tudom, mit jelent az itteni embereknek az élvonal.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Az edző állítja, éppen az erős kötődés miatt nem volt benne káröröm, nem érzett elégtételt, amikor kiderült, hogy a DVTK a következő szezont is a másodosztályban tölti. Ilyen az edzősors; ha egy csapatnak nem megy, akkor a vezetők először a kispadon váltanak, ám ezúttal ez az igazság szerinte egy de-vel folytatódik:

– De azt nehéz megemészteni, hogy tavaly a Debrecen az élen, az idén pedig a Diósgyőr a feljutást jelentő második helyen állt, amikor engem menesztettek. Utóbbinál áprilisban már jöttünk ki a gödörből, kezdtünk túl lenni a nehézségeken. A számok is bizonyítják, hogy a csapat a váltás után gyengébben teljesített, mint előtte, akkor még öt pont előnnyel állt a későbbi feljutó Kecskemét előtt, és ez önmagáért beszél.

Az utód, Dragan Vukmir, a hajrában elszenvedett vereségek után többször célzott arra, hogy rossz erőnlétű játékosokat vett át. Kondás Elemér erre azt mondja, ez egy tapasztalatlan edző időhúzása, és a 31. forduló után – ekkor történt a váltás – már nem illik az erőnlétre hivatkozni. Egyébként is, a menesztése előtt a DVTK Dorogon az utolsó percekben lőtt góllal győzött, és erre erőtlenül aligha lett volna képes. Ám ugyanezt emlegette a klub honlapjának adott interjúban Magyar Mátyás, a Diósgyőr többségi tulajdonosa is, aki szerint „Kondás Elemér koncepciója alapvetően arról szólt, hogy óvakodott attól, hogy hétközben túleddze a csapatot, amelyik így hétvégén frissen lépett pályára”. És: „…az is tény, hogy erőnlét híján a játékosok nem tudják végrehajtani a taktikai utasításokat.”