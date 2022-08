Az egykapuzás csak egy pontot hozott a helyzeteit kihagyó Debrecennek

A két csapat a legutóbb még a másodosztályban találkozott egymással tétmeccsen, és ez a Vasas számára kellemesebb emlék, mert Feczesin Róbert góljaival 2-1-re nyerni tudott Debrecenben. A csatár most térdszalaghúzódás miatt csak a lelátóról szurkolhatott az újabb sikernek, rajta kívül sérült Novothny Soma és Litauszki Róbert is, a hazai csapatból csak Gróf Dávid kapus hiányzott, ezért a frissen igazolt, a válogatottat is megjárt és Ciprusról hazatért Megyeri Balázs védett.