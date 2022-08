Torinó helyett Debrecenben folytathatja a fiatal magyar csatár

Hihetetlenül jó szezont futott az U21-es válogatott, húszéves középpályás Horváth Krisztofer. Tavaly augusztus végén csatlakozott a szegedi kék-feketékhez, majd a klub legeredményesebb játékosa lett: az NB II-ben 19 gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki.

Horváth anyaklubja, a Torino a kölcsönszerződés lejárta után visszavárta Olaszországba a magyar labdarúgót.

Nem véletlenül: Horváth Krisztofer már szerepelt a Serie A-ban. 2020. július 26-án, a bajnokság 36. fordulójában bemutatkozhatott az élvonalban a SPAL csapatában, amikor éppen a Torino elleni hazai bajnokin (1-1) csereként állt be a 84. percben. Csere volt a következő fordulóban is, szintén a 84. percben állt be azon a találkozón, amelyen SPAL 3-0-ra kikapott a Verona otthonában. A SPAL a szezon végén kiesett a Serie A-ból, a bajnokság utolsó fordulójában Horváth fél órát játszott csereként a Fiorentina ellen 3-1-re elveszített mérkőzésen.