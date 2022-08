Hosszú Katinka címvédőként kiesett 400 vegyesen a római Eb-n

– Most csak azért jöttem ide, hogy leússzam a távot – erősítette meg a 100 pillangó világbajnokaként Milák, hogy ezúttal taktikai úszást mutatott be.

Milákot Kós Hubert is követte a döntőbe 100 pillangón, szó szerint, hiszen mögötte a negyedik legjobb időt úszta a mezőnyben. Gyurta Dániel egykori sikerszámában, 200 mellen két vegyesúszónk, Zombori Gábor és Verrasztó Dávid is bejutott a legjobb 16 közé. A fő számában, 400 vegyesen Rómában már ezüstérmes Verrasztó lapunknak elárulta, hogy még 200 pillangón is indul az Eb-n.

A nőknél 200 gyorson a váltóval már bronzérmes Pádár Nikoletta az ötödik helyen továbbjutott az elődöntőbe, és papíron Késely Ajna is a 15. idővel, de benne van a pakliban, hogy ő visszalép. Ötven háton Szabó-Feltóthy Eszter kiesett.

Úszó Európa-bajnokság, Róma, szombat délelőtti előfutamok és elődöntők magyar helyezettjei (dőlttel a továbbjutók). Nők. 200 gyors: 5. Pádár Nikoletta 1:59,62, 15. Késely Ajna; 50 hát: 33. Szabó-Feltóthy Eszter 29,96; 400 vegyes: 1. Mihályvári-Farkas Viktória 4:41,01, 2. Jakabos Zsuzsanna 4:41,30, 4. Hosszú Katinka 4:45,07. Férfiak. 100 pillangó: 3. Milák Kristóf 51,82, Kós Hubert 51,88; 200 mell: 14. Verrasztó Dávid 2:13,81, 16. Zombori Gábor 2:13,93.

Borítókép: Hosszú Katinka a római Eb-t megnyitó sajtótájékoztatón még csupa derű volt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)