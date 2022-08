Kalmár parádés gólt lőtt, Gazdag és Sallai is eredményes volt

A Dunaszerdahely a vasárnap a bajnokság 3. fordulójában a Zlaté Moracét fogadta, Veszelinov Dánielen kívül Balogh Norbert és Szánthó Regő is tagja volt a kezdőcsapatnak, előbbi a 60., utóbbi a 69. percben jött le, Baloghot Kalmár Zsolt váltotta. A DAC már 2-0-ra vezetett, amikor a 80. percben szabadrúgáshoz jutott. A Mol Aréna 4243 nézője ütemesen kiáltotta: „Zsolti, Zsolti!”. Kalmár odaállt a labda mögé, és bevarrta a jobb felső sarokba! Fantasztikus gól volt, 3-0-ra nyert a Dunaszerdahely.

A horvát NK Osijek Kleinheisler Lászlót végig a pályán tudva vallott csúfos kudarcot az EKL-ben. Idegenben 2-1-re legyőzte a kazah Kizilzsart, ám a múlt heti visszavágón 2-0-s vereséget szenvedett Eszéken, és ezzel kiesett. Vasárnap a bajnokságban az Osijek az NK Slaven Belupo együttesét fogadta Kleinheislerrel a középpályán, és a mérkőzésen nem esett gól. Nem sikerült a továbbjutás a ciprusi AEK Larnacának sem, amely akárcsak idegenben, otthon is 1-1-et játszott a dán Midtjyllanddel, a tizenegyespárbajt pedig 4-3-ra elveszítette. Szalai Ádám végig pályán volt a svájci Basel együttesében, amely kényelmes 1-1-et játszott az északír Crusaders ellen, és így 3-1-gyel jutott tovább.

Szalai Attila együttese, a Fenerbahce az első meccsen 0-0-ra végzett a Dinamo Kijevvel. A visszavágó második félidejében kiállították Ismail Yükseket a török gárdából az 53. percben, és négy perc múlva már vezetett is a kijevi csapat. A hazaiak egalizálhattak volna a 70. percben, de Enner Valencia kihagyta a tizenegyest. Már-már a továbbjutást ünnepelhették az ukránok, ám a 89. percben Szalai Attila egyenlített! A hosszabbításban az ukránok még egy gólt szereztek, és erre már nem jött válasz a Fener részéről. A kijeviek így 2-1-es összesítéssel mentek tovább.

Callum Styles helyzete igen sajátos jelenleg. A magyar válogatott honosított játékosa, aki a tavasszal nagyszerűen illeszkedett be a nemzeti együttesbe, több klub célkeresztjébe is bekerült, miután csapata, a Barnsly kiesett az angol másodosztályból, még a Ferencvárossal is tárgyalt. Egyelőre azonban nem szerződött el máshova, így megkezdte a bajnoki idényt a League One névre hallgató harmadik vonalban, szombaton az első fordulóban végig is játszotta az 1-0-ra elveszített meccset Plymouth-ban. Kérdés, Marco Rossi szövetségi kapitány válogat-e az angol harmadosztályból…

Késlekedik az előző idény magyar gólkirályának, Ádám Martinnak a bemutatkozása új csapatában, a dél-koreai Ulszan Hyundaiban. A klub nevezte a meccskeretbe, de csak a kispadot koptatta, a társai pedig nélküle is legyőzték 2-1-re a Kangvont. Kecskés Ákos viszont az orosz Nyizsnyij Novgorod keretében sem kapott helyet a CSZKA Moszkva elleni, 2-2-re végződött bajnokin. Svájcban a Luzern és a Basel rangadóját elhalasztották, a Grasshoppers viszont pályára lépett Bolla Bendegúzzal a kezdőben a Young Boys otthonában, a magyar védőt nem cserélték le, a végeredmény pedig 1-1 lett. A nemrég sérüléssel bajlódó Sallai Roland nem került be a Freiburg kezdőjébe a Német Kupának az 1. fordulójában a másodosztályú Kaiserslautern otthonában, ám ennek ellenére főszerepet játszott: a szünetben állt be 1-0-s hazai vezetésnél, és a 82. percben ő egyenlített, a hosszabbításban pedig a csapata szerzett még egy gólt, és ha nehezen is, de nyert 2-1-re, amivel természetesen továbbjutott.