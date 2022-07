Bazi nagy görög lagzi körvonalazódik Callum Styles számára

Azóta természetesen időről időre felröppen egy-egy hír, hogy hol folytatja a pályafutását. A legfrissebb a görög ajtóban, egész pontosan a Gazetta.gr nevű portálon látott napvilágot, és arról szól, hogy Olimpiakosz Pireusz fontolgatja Callum Styles szerződtetését. A lap szerint Pedro Martins, a görög bajnokcsapat vezetőedzője mindenképpen erősítést keres a középpályára, és Callum Styles mellett szól, hogy a csapatrész több posztján bevethető. Az biztos, hogy a játékos olyan teljesítményt nyújtott az előző idényben – amikor a magyar válogatottban is bemutatkozott –, hogy minden esélye megvan arra: ne kelljen alászállnia az angol harmadik vonalba.

Fotó: Mirkó István

Korábban az angol sajtó írta azt, hogy Premier League-be frissen feljutott Fulham, Bournemouth és Notthingham Forest is szemet vetett Callum Stylesra. A futballista egy korábbi interjújában elismerte, vannak érdeklődői Angliából, a hírek szerint a másodosztályból feljutó csapatok mindegyike szeretné a soraiban tudni a 2022–2023-as idényre. Arról is őszintén beszélt, hogy szóba került egy magyarországi szerződés is: – A Ferencváros sportigazgatójával, Hajnal Tamással kapcsolatban vagyunk, rendszeresen beszélünk. A Fradi egy nagyszerű klub, amely a BL-ben és az EL-ben is játszott, ez is egy lehetőség lehet, akárcsak az angol első vagy másodosztály. El tudom képzelni, hogy Magyarországon játszom majd, de beszélnem kell az ügynökömmel, meglátjuk, milyen ajánlataim lesznek – mondta a nagymamája révén részben magyar származású futballista.

Borítókép: Callum Styles az angolok elleni meccs után is ünnepelhetett (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)