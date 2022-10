Lecserélte a kézilabdát, Budapest fontos állomás lesz

– Harmadszor sajnos nem lehetek U20-as világbajnok, mert jövőre csak korosztályos Európa-bajnokságot rendeznek, de ott lesz nekem a budapesti világbajnokság, ahol talán a döntő kapuját is átléphetem. Hangsúlyozom: talán. Túl sok nagyágyú van előttem, ezért nekem inkább messzebbre kell előre tekintenem, és kijavítani a legkisebb hibáimat is. Volt nemrégiben egy kisebb lábműtétem, azóta sokkal jobban érzem magamat, és most ez is nagyon sokat számít. Szeretnék ott lenni a párizsi olimpián, majd eljutni Los Angelesbe is – tekintett előre Világos Adriana.