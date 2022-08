Rúzsa Magdi földijének nagy dobása és a legszemtelenebb világbajnok + videó

A héten a kolumbiai Caliban zajlik az U20-as atlétikai világbajnokság, és a húsz éven aluli korosztály seregszemléjén a férfi 100 méteres síkfutás döntője szenzációs eredményt hozott: a 19 éves botswanai Letsile Tebogo 9,91 másodperces időeredménnyel győzött, ami korosztályos világcsúcs. Mögötte a 18 esztendős jamaicai Bouwahjgie Nkrumie 10,02-vel lett második, ezzel hazájában U20-as rekordot ért el. Minden idők legnagyobb sprintere, a világcsúcsot 9,58-cal tartó jamaicai Usain Bolt 21 évesen még csak 10,03-nál tartott.

Letsile Tebogo mostani futása egészen elképesztő volt, a legszemtelenebb világbajnokot láthattuk! Hozzávetőleg húsz méterrel a cél előtt olyan nagy volt a fölénye, hogy ekkor hátranézett, felemelt jobb kezével ünnepelni kezdett, vigyorgott, és így is ért be a célba. Utóbb azt mondta, hogy ha nincs ez a „műsorszám”, 9,80-as időt is futhatott volna, s minden bizonnyal igaza is van. Elmondta azt is, hogy nem akart tiszteletlen lenni, és azoktól elnézést kér, akik szerint mégis az volt. Ő egyszerűen csak élvezni akarta a futását és a sikerét, és valamivel különlegessé tenni a döntőt, ahogyan azt korábban sokszor Usain Bolttól is láthattuk. Aki az ő nagy példaképe.

Egyébként az előző U20-as világrekordot is ő tartotta, július 15-én az egyesült államokbeli Eugene-ben rendezett felnőtt világbajnokságon az előfutamában 9,94 másodperces időt repesztett. Az elődöntőben viszont csak 10,17-et ért el, ezzel nem jutott be a fináléba. Most azonban Calban megmutatta, hogy még maradt benne tartalék.

Letsile Tebogo amúgy az U20-asok között megvédte a vb-címét, 2021-ben Nairobiban is őt koronázták meg, tavaly a kenyai fővárosban 10,19-gyel győzött.

Magyar vonatkozású győzelemről is beszámolhatunk, mert Caliban női gerelyhajításban a szerbiai, kishegyesi Világos Adriana ugyancsak megvédte a vb-címét, 18 esztendősen. A 63,52 méteres eredménye egyben szerb országos csúcs és az U20-as világbajnokságok rekordja is, ugyanis a húsz éven aluliak világbajnokságán még sosem született ennél jobb eredmény. Világos Adriana a próbálkozásai közül négyszer is hatvan méteren felüli eredményt ért el (60,66 m, 63,34 m, 63,52 m, 60,39 m).

– A világbajnoki csúcs és az egyéni csúcs is nagyon fontos számomra. Szerettem volna közel kerülni az eddigi legjobbamhoz, amit most kétszer is megjavítottam, így nagyon boldog vagyok – nyilatkozta Világos Adriana, akinek a vb előtt 62,76 méter volt a legjobbja.

Kishegyes alig 5000 fős lakosságú település a Vajdaságban, itt nevelkedett Rúzsa Magdi énekesnő is.

Világos Adriana nagyon megverte a mezőnyt, a kolumbiai Valentina Barrios 57,84 méteres dobásával lett a második, míg a harmadik helyet az uruguayi Manuela Rotundo szerezte meg 55,11 méteres dobásával. De nézzük tovább is az eredménylistát, mert a negyedik helyezett horvát Veronika Sokota (54, 47) után ötödikként Kövér Fanni (54,38) következik – bizony nem volt messze a dobogó, a VEDAC még csak 18 éves gerelyhajítójának is jár a dicséret.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint három fiatal tehetségünk is sikerrel vette a selejtezőjét. Bánovics József 5,05 méterrel a 12. helyen jutott be a rúdugrás csütörtöki döntőjébe. A magasugró Guth Mátyás 2,08 méteres teljesítményével szintén vette a kvalifikáció jelentette akadályt, így ő is bejutott a fináléba versenyszámában, amire pénteken kerül majd sor. A férfiak kalapácsvetésében az U20-as ranglista első helyezettjeként dobókörbe lépő Csekő Miklós könnyed 74,07 méteres eredményével a 6. helyen került be a csütörtöki fináléba.

Borítókép: Letsile Tebogo minden tekintetben emlékezeteset alakított (Forrás: Twitter/Africa Facts Zone)