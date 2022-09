A száraz pályás gumikkal nem volt esélye az olimpiai aranyra

– Véletlenül?

– Többen képesek voltak nálam jobb eredményre, de a versenyen ezt ki is kell hoznia magából az embernek. Én eleinte nem vettem komolyan a felkészülést: amikor véget ért a tanév, otthonról, Szentgotthárdról kellett vonattal edzésre járnom. Csakhogy a házunk és a vasútállomás között volt a strand, én meg gyakran csak odáig jutottam, aztán hazatérve közöltem, hogy ma is jó volt az edzés. Akkor derült csak fény a lógásomra, amikor Németh Pali bácsi levelet írt a szüleimnek, hogy miért nem jár edzésre a gyerek.

– Gondolom, a szülei nem repestek az örömtől.

– Apám közölte, hogy döntsek: vagy csinálom tovább a kalapácsvetést, de akkor rendesen, vagy otthon dolgozom a kertben. Utóbbihoz nem fűlött a fogam, úgyhogy rávágtam, hogy inkább megyek edzésre.

De ez az eset belém vésődött, azóta is ez alapján állok mindenhez, amit elvállalok, az üzleti életben is.

A bronzérem pedig lökést adott, és apám is látta, hogy érdemes tovább sportolnom.

– Edzőjét, Németh Pált később Dobópápának nevezték el a sikerei miatt, de milyen volt Szombathelyen készülni, mielőtt a műhely igazán híressé vált volna?

– Nagy csoport volt, hemzsegtek a tehetségek, Németh Pál pedig remek pedagógus volt, nagyszerű közösséget épített. Idővel csak a kalapácsra koncentrált, a másik két szert elengedte, noha volt világklasszis diszkoszvetője is Horváth Attila személyében. A kalapácsvetők közül is volt kire felnéznem fiatalon, hiszen szombathelyi volt Tánczi Tibor, Szitás Imre, Vida József is. Én Tánczi Tibortól tanultam a legjobb technikákat, őt láttam először élőben négyet forogni, ami akkoriban hihetetlenül ritka volt. Később én is átadtam a tudásom, tőlem leste el a technikát és a motivációt Németh Zsolt, aki édesapja 2009-es halála után átvette a dobócsoport irányítását. Azóta is komoly a szombathelyi hegemónia, rendszerint öt-hat jó versenyző érkezik onnan, az ország többi részéről csak egy-kettő.

– Egymást is jobb eredményre sarkallták?

– Persze, eközben komoly rivalizálás volt a klubok között is, hogy ki lesz az első magyar, aki túldobja a nyolcvanméteres álomhatárt. Végül nekem sikerült, 1988-ban, ráadásul nemzetközi versenyen, Ausztriában. Azonnal megkeresett egy menedzser, és elkezdte szervezni nekem a versenyeket Nyugat-Európában.

Egy hónapig nem jöttem haza, elfáradtam a sok utazásban, de nagy motivációt jelentett, hogy pénzdíjért versenyezhetek a szocializmusban. Németh Pali bácsi ránk szólt, csak nehogy megtudja valaki. Erre amikor megnyertem abban az évben a nemzetközi Grand Prix-sorozatot, az egyik hazai lapban valahogy így szólt a szalagcím: Gécsek tízezer dollárt vett fel a pénztárból. Már a hazafelé tartó repülőn a kezembe került, fogtam a fejemet.

– Gond lett belőle?

– Behívattak a megfelelő helyre, ahol közölték, hogy forintosítják az összeget. A szövetség egyik vezetője segített, így végül csak a nyeremény felével tették meg. De a lényeg az volt, hogy addigra megmutattam: Szombathelyről is el lehet jutni a nemzetközi szintig, s ez nem csak a fizetségben nyilvánult meg. 1987-ben világbajnoki döntős voltam, az 1988-as szöuli olimpián hatodik, 1990-ben pedig jött az első érem, az Eb-ezüst Splitből.

– Az aranyra viszont egészen 1998-ig kellett várnia.

– Pedig addigra majdnem abbahagytam. Messze a várakozásaim feletti eredményeket értem el, a már említett sikerek mellett két világbajnoki bronzérmet is szereztem. A versenyeken nyert és a szponzoroktól kapott pénzeket befektettem, ingatlant vásároltam, üzleti vállalkozásaim voltak, készültem a civil életre. Amikor a szövetségtől megkerestek, hogy a budapesti Eb-t mégis vállaljam be, akkor is egy bevásárlóközpont építésében voltam benne.

– A hazai versenyzés lehetősége győzte meg?

– Részben igen, emellett a szövetség támogatása is fontos volt. Meg aztán ott volt egy újságcikk, ami megjelent Kiss Balázzsal, aki akkoriban már szórta a 81-82 méteres dobásokat: abban úgy fogalmazott, a dinoszauruszoknak már lehet, hogy abba kellene hagyni. Ezután már abszolút nem voltam híján motivációnak. 1998-ban az Eb előtt rendre azonos versenyeken indultunk Balázzsal, és mindenhol legyőzött.