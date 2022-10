Szilvásvárad Masters – A díjlovaglók zárják a sorozatot

Magyarország jelentkezett a 2023-as régiós olimpiai kvalifikációs viadal megrendezésére, de más pályázó is akad. A magyar csapat a C csoportban szerepel többek között a lengyelek, az észtek, a litvánok, a kazahok és az izraeliek mellett. A legerősebb oroszok az ukrajnai háború miatt kiestek innen, ezért nőtt meg az esély a kvótaszerzésre. Amennyiben ez csapatban nem jön össze, egyéniben is lesz lehetőség világranglistás helyről ötkarikás mezőnybe kerülni.

Pachl Péter, aki évtizedeken át volt korosztályos magyar csapatok vezetője Európa-bajnokságokon, emlékeztetett rá, hogy 1936 óta nem indult magyar versenyző díjlovaglásban olimpián: kijutó volt, de tényleges résztvevő nem.

Megemlítette azt is, hogy az idei U25-ös Eb-n – amelyet a pilisjászfalui Unikornis Lovardában rendeztek – Pachl Benedek és Yom Tov Jázmin a 18-as döntőbe jutott és a szakemberek remélik, hogy ők jövőre már a felnőtt csapatot erősítik. A 21–25 éves korosztályban a lovaknak és a lovasoknak is már olimpiai szinten kell tudniuk versenyezni.

Jövőre lesz fiatal lovasoknak (18–21 év) és U25-ösöknek Eb Magyarországon, mint ahogy több nemzetközi verseny zajlott idén is itthon ebben a szakágban. Ezeket zárja le a mostani verseny.