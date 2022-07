Olimpiai érmes lovas is érkezik a hazai Masters versenyre

Cseri Dávid elmondta: gyermekként maga is egy hasonló bécsi versenyen szerette meg a lovassportokat, ahová édesapja vitte el.

Hangsúlyozta: a csütörtöktől vasárnapig tartó Masters nemzetközi díjugrató versenyen a szervezők odafigyelnek arra, hogy a nézők számára érthetők legyenek a szabályok, valamint díjlovas- és lovastorna-bemutatóval is készülnek.

Arról is beszélt: a helyi általános iskolásokból álló voltizs csapat tagjai pedig idén versenyezni is elkezdtek. Magyarország már több nemzetközi lovassportverseny házigazdája, és a fiatal sportolók is ki tudják próbálni magukat.

A versenyre az igazgató tájékoztatása szerint húsz nemzet lovasai érkeznek, köztük olimpikonok is, mint a szaúd-arábiai Ramzi al-Duhami, a 2012-es londoni olimpia bronzérmese. Mellette az Egyesült Arab Emírségekből, Írországból és Ausztriából is érkeznek lovasok, a párizsi olimpiára készülő magyarok közül pedig ifj. Szabó Gábort, az országos bajnoki címvédő Czékus Zoltánt és Hugyecz Mariannt is láthatja a közönség.