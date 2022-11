Dárdai bölcsessége: Argentínának csak a veretlenségét kell megőriznie

A saját tapasztalatai szerint Németországot nem kapta el a vb-láz.

– Az emberek inkább azt várják, hogy megnyíljanak a karácsonyi vásárok… – jegyezte meg elmésen. Ettől még megtörténhet, hogy valamelyik árus kihelyez egy nagy tévét, és ott sokan összegyűlnek, de most nincs felfokozott várakozás. Ez bizonyára azzal is magyarázható, hogy nem nyáron rendezik a vébét, azért valljuk be, nem mindegy, az ember hol és hogyan nézi a meccseket, a vízparton, a teraszon, több ezer drukker társaságában a szurkolói zónában csodás napsütésben, vagy a nappaliban betakarózva.

Emlékszem, milyen légkör uralkodott itt 2006-ban, amikor Németország volt a házigazda.

Hála az égnek, a berlini mérkőzésekre kaptam jegyeket, óriási élmény volt! Jóllehet a katari tornának is meglesz a maga varázsa, a nyári vébék alatt nem ittam forralt bort, most fogok…

A 46 éves szakember az aggodalmának is hangot adott.

Attól viszont tartok, hogy sok lesz a sérülés.

– A futballisták, éppen a világbajnokság miatt, jelentős terhelésnek voltak kitéve az elmúlt hónapokban, nem ahhoz vannak szokva, hogy az őszi klubszezon befejeztével még játszaniuk kell a nemzeti együttesben is. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben egyik labdarúgó dőlt ki a másik után, ha ez így megy tovább, a döntőt hét a hét ellen játsszák le… Nemcsak az izmok, a fejek is fáradtak, ráadásul sokaknak az időjárás okozta nehézséggel is meg kell küzdeniük.

Borítókép: Dárdai Pál Németországnak szurkol (Fotó: Török Attila)