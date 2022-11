A FIFA elnöke már a vb előtt bevallottan Katar rajongója lett

Blatter az Amerikai Egyesült Államok pályázatát támogatta – az USA végül 2026-ban Kanadával és Mexikóval közösen rendezi az első negyvennyolc csapatos vb-t –, és elmondása szerint sokáig az ő terveinek megfelelően alakultak a dolgok. Aztán jött egy párizsi vacsora, ahol Nicolas Sarkozy akkori francia elnöknél megjelent az UEFA aktuális vezetője, Michel Platini, valamint a katari koronaherceg, Tamim bin Hamad – ő ma már a rendező ország uralkodója, emellett a Paris Saint-Germain tulajdonosa. Az etikai vétségek miatt jelenleg szintén eltiltását töltő Platini a találkozó után már Katart támogatta, bár tagadja, hogy lenne összefüggés a vacsora és a véleményváltozás között.

Blatter szerint viszont a francia és a német lobbi négy késői szavazatváltást eredményezett, így nyerte Katar a voksolás utolsó fordulóját 14-8-ra az Egyesült Államokkal szemben.

A fentieket olvasva nem meglepő, hogy a katari pályázattal szemben is megfogalmazódtak korrupciós vádak, de az is igaz, hogy ez szinte állandó velejárója a helyszínről döntő szavazásoknak az elmúlt években, csak Brazília maradt ki ebből, amely 2014-re egyetlen jelölt volt. A 2006-os vb-t Németország is egy utolsó pillanatos, kétséges hátterű szavazatnak – pontosabban tartózkodásnak – köszönhetően nyerte el Dél-Afrikával szemben. A kettős mérce elhangzott a katari kommunikációban is a németek támadásaira, igaz, nem ezt a régi esetet emlegették fel, hanem a két ország között fennálló jelenlegi gazdasági együttműködést, amelynek kapcsán azt sem szabad elhallgatni, hogy német cégek alapos gazdasági előnyt kovácsoltak a katari rendezésből. S ha már kettős mérce: a korrupciós vádak után vizsgálódó bizottság munkája még Vilmos herceget és David Cameron akkori brit miniszterelnököt is összefüggésbe hozta szabálytalansággal a voksolás kapcsán.

A korrupciós vádak azonban nem az egyetlen problémaforrást jelentették. A női és az LMBTQ-egyenjogúság képviselői azonnal támadták a FIFA döntését, Katar emberi jogok szempontjából is súlyos kérdéseket vetett fel.

Hány vendégmunkás vesztette életét a vb építkezései során?

Elsőre kevésbé kerültek előtérbe a Katarba bevándorló munkások körülményei, az építkezések előrehaladtával azonban egyre inkább kiderült, hogy nagyon veszélyes munkát végeznek.

Az építkezésen dolgozók többsége szegényebb ázsiai országokból – főként Nepálból és Bangladesből – érkeztek Katarba. A papíron illegális, a gyakorlatban viszont mindennapos közvetítői díjak miatt a vendégmunkások adósságcsapdába keveredtek. Sok bangladesi munkavállalónak legalább egy évig kell dolgoznia, mire a közvetítői díjat ki tudják fizetni, az adósság fennállásáig viszont nem hagyhatják el a munkahelyüket, ahol az extrém meleg időjárás nehezítette a dolgukat.