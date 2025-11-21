Menczer Tamás: Újabb fejlesztési pénzek érkeznek a térségbe + videó

Menczer Tamás újabb fejlesztési forrásokról egyeztetett a miniszterelnökkel, aki – a korábbi solymári és szentiváni támogatások után – Piliscsaba csaknem háromszázmillió forintos beruházását is jóváhagyta. A politikus szerint a döntésben hatszáz helyi lakos kérése is fontos szerepet játszott.

A miniszterelnökkel egyeztetett a választókerületnek szánt fejlesztési forrásokról Menczer Tamás – derül ki a politikus közösségi oldalára feltett videójából. Mint mondta, eredeti szándéka az volt, hogy kétmilliárd forintot hozzon a térségbe, ezt pedig jelezte is a kormányfő felé.

„Amikor a miniszterelnökkel beszéltem arról, hogy nekem ez lenne a szándékom, hogy kétmilliárd forintot behozzak a választókörzetbe, akkor azt mondta, hogy Tamás, ez egy jó ötlet, támogat is ebben, de minden forintért nagy küzdelem van” – idézte fel. Hozzátette:

a kormányfő arra is utalt, hogy az ország számos pontján szeretnének fejlesztéseket megvalósítani, ezért abban állapodtak meg, hogy „településről településre haladva” döntenek az egyes beruházásokról.

Menczer elmondása szerint elsőként Solymárról beszélt a miniszterelnökkel, amikor az Egyiptomban tartózkodott hivatalos úton, majd Szentiván következett, akkor éppen Donald Trumpnál járt Washingtonban. „Most nem volt sehol, úgyhogy most könnyebb volt beszélni ilyen értelemben, akkor sem volt nehéz” – jegyezte meg.

A politikus felidézte: Solymár kétszázmillió, Szentiván százmillió forintnyi fejlesztési támogatást kapott, így a kitűzött kétmilliárdból háromszáz milliónál tartottak. Harmadik javaslatként Piliscsaba került napirendre. „Ott majdnem háromszázmillió forintot szeretnék, ugyanis hatszázan támogatták azt, hogy ezt a négy utcát újítsuk föl” – mondta.

A miniszterelnök erre úgy reagált: hatszáz választópolgár kérése sokat nyom a latban.

Menczer beszámolója szerint végül abban állapodtak meg, hogy a kormány biztosítja a településnek a csaknem háromszáz millió forintot, így a négy érintett utca felújítása megkezdődhet.

„A munka el lesz végezve” – szögezte le.