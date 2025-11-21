autós híramerikai autóJeepterepjáróvillanyautó

Nem vicc: leszerelhető ajtókkal és ablakokkal érkezik a Jeep új terepjárója

Életnagyságú LEGO-szettnek tűnik a Recon, pedig így kerül gyártásba, és egy év múlva már Európában is kapható lesz – méghozzá elektromos hajtással.

Gulyás Péter
2025. 11. 21. 16:08
Jeep Recon Forrás: Jeep
A Stellantishoz tartozó amerikai autógyártó először 2022-ben jelentette be az új elektromos terepjáró, a Recon érkezését, így már ideje volt a szériaérett verzió bemutatásának. 

A csúcsverzió két villanymotorral rendelkezik, amelyek együttes teljesítménye 650 lóerő, együttes nyomatéka pedig 840 Nm.

Ezt tudva már bőven hihető, hogy a 2,95 tonnás terepjáró mindössze 3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

A hátsó villanymotor a jobb mászóképesség érdekében 15:1-es végáttételű elektromos differenciálzárral rendelkezik, míg az első motor 11:1-es végáttételű nyitott differenciálművet kapott. A Selec-Terrain vezérlőrendszer ötféle terep üzemmódot kínál, köztük egy külön Rock (Szikla) módot.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

Közel 13 cm-rel hosszabb a Recon, mint az ötajtós Wrangler, de 15 cm-rel rövidebb a tengelytávja, ami terepen jól jön számára. A kizárólag elektromos hajtással kapható újdonság szélesebb is, de a magasságuk majdnem azonos. Bár a motorháztető alatt nincs belső égésű motor, 

a Jeep klasszikus, hétlyukú hűtőrácsa a Reconon is megtalálható, de megvilágított formában.

U-alakú nappali menetfények keretezik a LED-es fényszórókat.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

Az első lökhárító, amelyen két piros vonószem is található, kifelé nyúlik, hogy megvédje a LED-ekkel teli orr-részt és a mögötte elrejtett sokféle szenzort. Hátul Wrangler ihlette LED-es hátsó lámpákat, oldalra nyíló csomagtérajtót és rajta teljes méretű pótkereket találunk.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

A Wranglerhez hasonlóan levehetők az ajtók, amihez szerszám sem kell. A csomagtérajtó üvege és a hátsó ablakok szintén könnyen eltávolíthatók. A kivehető ajtók miatt az Alpine hangrendszer hangszórói az ülések alatt találhatók.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

A terepre fejlesztett Moab kivitel 33 col külső átmérőjű gumiabroncsai 23 centis hasmagasságot, 33,8 fokos ráfutási szöget, 33,1 fokos elhagyási szöget és 23,3 fokos középső terepszöget biztosítanak. A Jeep szerint a „gázpedált” úgy kalibrálták, hogy „kontrollált és precíz módon szabályozza a nyomatékot a kielégítő terepvezetési élmény érdekében”.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

Ugyanarra a platformra (STLA Large) épül a Recon, mint az elektromos Dodge Charger Daytona és az aszfaltos használatra való szabadidő-autó, a Jeep Wagoneer S. A 400 voltos, 100 kWh kapacitású akkumulátorcsomag kb. 400 kilométer kombinált hatótávolságot biztosít, a végsebesség 180 km/h.

Jeep Recon
Fotó: Stellantis / Jeep

A Recon belsejében két függőlegesen elhelyezett képernyő található – egy 12,3 colos vezetőoldali műszerfal kijelző és egy 14,5 colos középső infotainment képernyő, amelyen Uconnect 5 fedélzeti operációs rendszer fut. Hiányoznak a fizikai gombok, még a klímát is az érintőképernyőről kell vezérelni. Lehajtott ülésekkel a raktér mérete 1866 liter, amihez hozzájön még az első csomagtartó, a frunk 85 litere. 

 

