Nem vicc: leszerelhető ajtókkal és ablakokkal érkezik a Jeep új terepjárója

A Stellantishoz tartozó amerikai autógyártó először 2022-ben jelentette be az új elektromos terepjáró, a Recon érkezését, így már ideje volt a szériaérett verzió bemutatásának.

A csúcsverzió két villanymotorral rendelkezik, amelyek együttes teljesítménye 650 lóerő, együttes nyomatéka pedig 840 Nm.

Ezt tudva már bőven hihető, hogy a 2,95 tonnás terepjáró mindössze 3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra.

Fotó: Stellantis / Jeep

A hátsó villanymotor a jobb mászóképesség érdekében 15:1-es végáttételű elektromos differenciálzárral rendelkezik, míg az első motor 11:1-es végáttételű nyitott differenciálművet kapott. A Selec-Terrain vezérlőrendszer ötféle terep üzemmódot kínál, köztük egy külön Rock (Szikla) módot.

Fotó: Stellantis / Jeep

Közel 13 cm-rel hosszabb a Recon, mint az ötajtós Wrangler, de 15 cm-rel rövidebb a tengelytávja, ami terepen jól jön számára. A kizárólag elektromos hajtással kapható újdonság szélesebb is, de a magasságuk majdnem azonos. Bár a motorháztető alatt nincs belső égésű motor,

a Jeep klasszikus, hétlyukú hűtőrácsa a Reconon is megtalálható, de megvilágított formában.

U-alakú nappali menetfények keretezik a LED-es fényszórókat.

Fotó: Stellantis / Jeep

Az első lökhárító, amelyen két piros vonószem is található, kifelé nyúlik, hogy megvédje a LED-ekkel teli orr-részt és a mögötte elrejtett sokféle szenzort. Hátul Wrangler ihlette LED-es hátsó lámpákat, oldalra nyíló csomagtérajtót és rajta teljes méretű pótkereket találunk.

Fotó: Stellantis / Jeep

A Wranglerhez hasonlóan levehetők az ajtók, amihez szerszám sem kell. A csomagtérajtó üvege és a hátsó ablakok szintén könnyen eltávolíthatók. A kivehető ajtók miatt az Alpine hangrendszer hangszórói az ülések alatt találhatók.

Fotó: Stellantis / Jeep

A terepre fejlesztett Moab kivitel 33 col külső átmérőjű gumiabroncsai 23 centis hasmagasságot, 33,8 fokos ráfutási szöget, 33,1 fokos elhagyási szöget és 23,3 fokos középső terepszöget biztosítanak. A Jeep szerint a „gázpedált” úgy kalibrálták, hogy „kontrollált és precíz módon szabályozza a nyomatékot a kielégítő terepvezetési élmény érdekében”.

Fotó: Stellantis / Jeep

Ugyanarra a platformra (STLA Large) épül a Recon, mint az elektromos Dodge Charger Daytona és az aszfaltos használatra való szabadidő-autó, a Jeep Wagoneer S. A 400 voltos, 100 kWh kapacitású akkumulátorcsomag kb. 400 kilométer kombinált hatótávolságot biztosít, a végsebesség 180 km/h.