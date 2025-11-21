Leszakadt az utas karja az autóbalesetben

Egy brutális baleset ügyében tartott előkészítő ülést csütörtökön a Gyöngyösi Járásbíróság. A vád szerint – amelyet a terhelt sem vitat – figyelmetlenség vezetett a szerencsétlenséghez, ami nyáron, nappali, jó látásviszonyok között történt. A sofőr kocsijával egy vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvényt előzött, amikor bekövetkezett a nem mindennapi tragédia – írta a Heol.hu.

Illusztráció (Fotó: MW)

Súlyos baleset: leszakadt az utas karja

A férfi a belső sávba húzódva próbált előzni, azonban nem tartott kellő távolságot. Amikor elhaladt volna a pótkocsi mellett, a jármű jobb oldala nekiütközött a szerelvény bal hátsó részének. Ezután mindkét jármű a leállósávban állt meg.

Az anyósülésen egy nő utazott, aki kilógatta a karját a nyitott ablakon. A végtagot leszakította a pótkocsi, emellett az áldozatnak eltört a kulcscsontja és a lapockája is. Sérülései nyolc napon túl gyógyultak, a kar elvesztése pedig maradandó fogyatékosságot eredményezett. A járműben további két személy is könnyebb sérülést szenvedett.

Az előkészítő ülésen ítéletet is hozott a bíróság, amely bűnösnek mondta ki a vádlottat közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. Büntetésként egy év két hónap fogházat szabott ki, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Emellett nyolc hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől a terheltet, továbbá előzetes mentesítésben részesítette és kötelezte a bűnügyi költségek megfizetésére.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott fellebbezést jelentett be, mivel nem szeretné, ha eltiltanák a járművezetéstől.

