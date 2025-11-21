autóbalesetvádlottkarGyöngyösi Járásbíróságm3leszakadtautópályatragédia

Leszakadt az utas karja az autóbalesetben

Elképesztő szerencsétlenség történt az M3-as autópályán nyáron. Egy rosszul sikerült előzés miatt egy sofőr olyan súlyos balesetet okozott, amelyben utasának leszakadt a karja és több csontja eltört. A Gyöngyösi Járásbíróság elsőfokon most ítéletet hozott az ügyben.

2025. 11. 21. 15:42
Egy brutális baleset ügyében tartott előkészítő ülést csütörtökön a Gyöngyösi Járásbíróság. A vád szerint – amelyet a terhelt sem vitat – figyelmetlenség vezetett a szerencsétlenséghez, ami nyáron, nappali, jó látásviszonyok között történt. A sofőr kocsijával egy vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvényt előzött, amikor bekövetkezett a nem mindennapi tragédia – írta a Heol.hu.

Brutális baleset az M3-as autópályán: az előzés során kisebb ütközés történt, ami miatt leszakadt az egyik utas karja és több csontja eltört.
Illusztráció (Fotó: MW)

Súlyos baleset: leszakadt az utas karja

A férfi a belső sávba húzódva próbált előzni, azonban nem tartott kellő távolságot. Amikor elhaladt volna a pótkocsi mellett, a jármű jobb oldala nekiütközött a szerelvény bal hátsó részének. Ezután mindkét jármű a leállósávban állt meg.

Az anyósülésen egy nő utazott, aki kilógatta a karját a nyitott ablakon. A végtagot leszakította a pótkocsi, emellett az áldozatnak eltört a kulcscsontja és a lapockája is. Sérülései nyolc napon túl gyógyultak, a kar elvesztése pedig maradandó fogyatékosságot eredményezett. A járműben további két személy is könnyebb sérülést szenvedett.

Az előkészítő ülésen ítéletet is hozott a bíróság, amely bűnösnek mondta ki a vádlottat közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. Büntetésként egy év két hónap fogházat szabott ki, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Emellett nyolc hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől a terheltet, továbbá előzetes mentesítésben részesítette és kötelezte a bűnügyi költségek megfizetésére.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott fellebbezést jelentett be, mivel nem szeretné, ha eltiltanák a járművezetéstől.

Csütörtökön a Magyar Nemzet egy másik súlyos balesetről is beszámolt: Pécsen egy nyolc hónapos terhes kismamát ütött el egy autó. Egyelőre úgy tűnik, hogy mindketten túlélhetik a szerencsétlenséget, a gyermeket császármetszéssel hozták a világra és lélegeztetőgépen tartják.


