Kerkez Milos így reagált arra, hogy összeboronálták az Atléticóval

Kerkez Milos 18 évesen a holland Eredivisie harmadik helyén álló AZ Alkmaar alapemberének számít, balhátvédként már három találatot és hat gólpasszt jegyzett az idényben. Kiváló teljesítményével állítólag egyre több topligában szereplő klub figyelmét hívja fel magára a magyar játékos, állítólag az Atlético Madrid, a Celta Vigo, a Lazio és a Club Brugge is szívesen lecsapna rá. Most a fiatal futballista is reagált a pletykákra, elmondása szerint ezeknek nincs nagy jelentőségük.

– Olvastam én is valamit, de ezek semmit sem számítanak, hiszen az AZ játékosa vagyok, és boldog vagyok itt – idézte a Csakfoci.hu Kerkez a holland VP-nek adott nyilatkozatát. – Nem szoktam a címlapokat nézegetni, és nem is akarok ott lenni. Teljes mértékben a csapatomra koncentrálok, nem azt nézem, hogy mi történik egy hónap múlva vagy a szezon végén, ami jön, az úgyis jön majd. Csakis a Waalwijk elleni mérkőzés jár a fejemben.

Kerkez ismét bizonyította, hogy önbizalomban nem szenved hiányt. Elmondása szerint nem lepte meg az idénybeli szárnyalása, mert minden találkozón a tudása legjavát nyújtja.

– Számomra ez nem volt meglepetés, amikor lehetőséget kapok, megmutatom, mit tudok. Vártam az esélyre, ami szerencsére el is jött. Az edzőm és a csapat is tudja, hogy számíthatnak rám, boldog vagyok, ahogy alakulnak most a dolgok.

A holland klub játékosának lehet is oka az örömre, tekintve, hogy az Alkmaar csoportelső lett az Európa-Konferencialigában, tavasszal a nyolcaddöntőben folytatja a szereplését.