A Ferencváros menetelése példátlan a nemzetközi porondon

Melyik csapat lehet a Ferencváros ellenfele?

A magyar bajnok mellett még két magyar érdekeltségű csapat nyerte meg El-csoportját. A Freiburg esetében ez már az utolsó forduló előtt biztos volt, a Qarabag elleni 1-1-es zárás egyik pozitívuma, hogy sérülése után az El-ben is visszatérhetett a pályára Sallai Roland.

Csütörtökön dőlt viszont el a Fenerbahce sorsa, amely Szalai Attilával a soraiban 2-0-ra nyert a Dinamo Kijev ellen, s mivel a Rennes csak egy pontot hozott össze a Gyurcsó Ádámmal felálló AEK Larnacával szemben, a török együttes végzett a B csoport élén. Gyurcsóék az Ekl-ben folytathatják tavasszal, ugyanez nem jött össze Lang Ádám csapatának, az Omoniának, amely pont nélkül zárta csoportját, a magyar védő a Sheriff elleni utolsó meccset eltiltás miatt kihagyta.

Szalai Attila a négy jelölt között a meccs legjobbja címre

Csoportgyőztesként a Ferencvároshoz hasonlóan páholyból figyeli majd az első tavaszi El-kört az Arsenal, a Real Betis, az Union Saint-Gilloise, a Real Sociedad, és a legőrültebb csoportot megnyert Feyenoord is.

A hollandok ugyanúgy nyolc ponttal zártak, mint a csoport utolsó helyezettje, a Sturm Graz.

Korábban sosem volt még példa arra, hogy bármelyik UEFA-sorozat csoportkörében a utolsó helyezett hétnél több pontot ért el, az osztrákok minden bizonnyal lemondtak volna erről a történelmi tettről.

A Ferencváros következő ellenfele tizenhat csapat közül kerül ki, a BL-csoportharmadikok az El-csoportmásodikok ellen vívnak a legjobb tizenhat közé jutásért. Előbbi sorban a Barcelona és a Juventus neve is megtalálható, utóbbiak körében a Manchester United és Schäfer András csapata, az Union Berlin is. Előbbi ugyan legyőzte zárásként a Real Sociedadot, de rosszabb gólkülünbségével így is a spanyolok mögé szorult, míg Schäfer csereként volt részese a belga Union elleni 1-0-s sikernek a csoportkör utolsó játéknapján.