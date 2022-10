Sallai Roland örök életre maszkot húzhat a sérülés miatt

Sallai Roland klubcsapata, a Freiburg is nagyon jól szerepel, jelenleg a második a német bajnokságban, az Európa-ligában pedig biztosan továbbjut a csoportjából.

– A bajnokságban jó lenne odaérni az első öt-hat hely valamelyikére, a többit meglátjuk – Sallai mértékletesen latolgatja a folytatást. – Jól kezdtük az idényt, remélem, tudjuk tartani ezt a formát, és akkor akár nagy meglepetésre is képesek lehetünk. Az előző idényben döntőt játszottunk a Német Kupában, fantasztikus érzés volt az aranyéremért csatázni, jó lenne újra átélni az élményt. Természetesen azzal a különbséggel, hogy most mi nyerjük meg a kupát. De ne szaladjunk ennyire előre, erős, bő keretünk van, minden okunk megvan az optimizmusra, remélem, én is minél hamarabb ismét a csapat segítségére lehetek.

Borítókép: Az angolok ellen felejthetetlen gólt szerzett (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)