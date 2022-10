Eurómilliók és UEFA-pontok – így fial az Európa-liga a Fradinak

A csoportkör első két fordulója után már vontunk mérleget, most ismét van értelme ennek, már csak azért is, mert a Ferencváros a továbbjutás küszöbére érkezett a labdarúgó Európa-liga csoportkörében, a H jelű négyesben, így a további remélt jövedelmekkel is lehet kalkulálni.

A Fradi a csoportkörbe jutásért 3,63 millió eurót kapott, amin felül az elmúlt tízéves UEFA-együtthatója alapján további 924 ezer euróra volt jogosult. Ezek azok az összegek, amelyekkel már az első meccs előtt is kalkulálhatott a klub. Ez 4,554 millió euró.

Ehhez a csoportkörben minden egyes pontért 210 ezer eurót fizet az UEFA a csapatoknak. A Fradi jelenleg kilenc pontnál jár, ez tehát 1,890 millió euró.

Azaz eddig már 6,444 millió eurót, durván 2,7 milliárd forintot keresett a Fradi, ami több mint egy átlagos magyar NB I-es klub éves költségvetése.

Minden helyezésnek külön értéke van

A csoportkörben minden helyezésnek komoly jelentősége van, más sorozatokhoz mérten az első és a második hely között is óriási a különbség. A lépcsőfokok természetesen eurómilliókban is mérhetők.