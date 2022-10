Shakira jól időzített, Piqué a Barcelona bűnbakja lett

Ha nincs ez a hiba, nincs ez a gól, a Barcelona jó eséllyel megnyeri a mérkőzést, s jó eséllyel küzdhetne a továbbjutásért a BL-ben. Piqué személy szerint pedig büszkén húzhatná ki magát, hiba volt őt leírni, még mindig képes nagy feladatokat megoldani.

Még boldog házasságban Shakirával. Fotó: AFP

Gerard Piqué a nyáron elsősorban magánéleti válsága miatt került a lapok címoldalára. Már előtte is azt pletykálták, Piqué nap mint nap bulizik és csajozik a barcelonai éjszakában, júniusában aztán már nem volt értelme tagadni. A spanyol sajtó felfedte, hogy ki is az a titokzatos hölgy, akivel Piqué félrelépett.

A harmincöt éves futballista az egyik végletből a másikba zuhant. Shakira kereken tíz évvel idősebb – ugyanazon a napon, február másodikán születtek –, új kedvese, Clara Chi Marti, aki a beosztottja volt, viszont tizenkét évvel fiatalabb nála.

Már a nyáron tartaléksorba vezényelték

Nyáron azonban más is történt, aminek akkor érthetően kisebb volt a sajtója. A futballista kegyvesztetté vált az újjáalakuló Barcelonában. A katalánok a posztjára leigazolták a francia Jules Koundét és a dán Andreas Christensent, Xavi, az egykori csapattárs, ma már a csapat vezetőedzője közölte is Piquével, hogy Eric Garcia, Ronald Araújo, valamint a két új ember mögött ő már csak az ötödik a középhátvédek sorában. Fel is ajánlotta a távozás lehetőségét neki, de Piqué maradni akart, közölte, vállalja a versenyt a többiekkel.

A huzavona hátterében – miként azt a Barcelona esetében már megszokhattuk – pénzügyi nézeteltérés húzódik. A pénzügyi fair play határait folyamatosan feszegető katalán klubnál Piqué fizetése túl magas, különösen a vészesen visszaeső formájához és piaci értékéhez mérten.

Piquének persze esze ágában sincs felbontani a 2024 nyarán lejáró kontraktusát.

Az Internazionale elleni meccs legalább rövid távon megnyugvást hozhatott volna. Araújo, Koundé és Christensen sérülése miatt Piqué a kezdőben kapott helyet, de nem tudott élni a lehetőséggel.

Idő előtt lekerülhet róla a Barcelona meze. Fotó: NurPhoto via AFP

S ahogy az ilyenkor lenni szokott, a klub nyomásgyakorlása megindult más irányból. Aligha véletlen, hogy a spanyol sajtó a találkozó után ismét elővette a témát, miszerint a középhátvéd túl sokba kerül a teljesítményéhez képest. Sőt már meg is nevezték, kit szeretne a klub a helyére igazolni, állítólag Ínigo Martínez, a Bilbao játékosa a kiválasztott.

Xavi is őt hibáztatja

A spanyol sajtó tudni véli, Xavi is Piquét tartja az Internazionale elleni meccs első számú felelősének, magyarán ő a bűnbak. Az edző már le is vonta a konzekvenciát, a vasárnapi El Clásicón Piqué biztosan kimarad a csapatból.

S jó eséllyel soha többé nem is kerül vissza.

Borítókép: Piqué pontosan tudja, hogy hatalmas hibát követett el az Internazionale ellen (Fotó: AFP)